La exposición "Vexilología de Entre Ríos" inició su recorrido en Concordia

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos presentó en Concordia la exposición “Vexilología de Entre Ríos”, una propuesta itinerante que pone en valor la identidad y diversidad provincial a través de sus símbolos

2 de noviembre 2025 · 09:29hs
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos presentó en Concordia la exposición “Vexilología de Entre Ríos”, una propuesta itinerante que pone en valor la identidad y diversidad provincial a través de sus símbolos. La apertura tuvo lugar en el Salón de Exposiciones de la Delegación Argentina Salto Grande y marca el inicio de un recorrido por distintos puntos del territorio entrerriano.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura y la Delegación Argentina Salto Grande, en el marco del décimo aniversario del Museo Casa de Gobierno, que se celebrará en 2026. La muestra reúne 14 banderas representativas de las ciudades cabeceras de los 17 departamentos, y busca difundir los valores, la historia y los símbolos identitarios de cada comunidad.

Con esta primera escala en Concordia, “Vexilología de Entre Ríos” inicia su itinerancia provincial con el propósito de acercar la historia y los emblemas de cada pueblo a nuevos públicos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la cultura entrerriana.

Contacto con el Museo Casa de Gobierno

Teléfono: (0343) 443-1781

Vexilología de Entre Ríos Concordia Secretaría de Cultura cultura Identidad
