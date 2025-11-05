Uno Entre Rios | Policiales | prisión perpetua

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Pedro David Medina, quien fue hallado culpable del crimen de Norma Alegre, cometido en Concordia durante mayo de 2024, fue condenado a prisión perpetua.

5 de noviembre 2025 · 18:09hs
Pedro David Medina, quien fue hallado culpable este miércoles por un jurado popular del crimen de Norma Alegre, cometido en Concordia durante mayo de 2024, fue condenado a prisión perpetua. El joven estaba acusado del brutal asesinato perpetrado en la esquina de Misiones y Liniers, del barrio Nebel.

También se le atribuye haber intentado incendiar la vivienda para ocultar el crimen y haber provocado graves heridas al padre de la víctima, un hombre de 97 años que logró sobrevivir tras ser rescatado por los bomberos.

Pedro Medina (der.) fue condenado por un jurado popular de Concordia.

El crimen se registró alrededor de las 7.30, cuando Norma Alegre, de 65 años, fue asesinada de al menos ocho puñaladas. Según la investigación, Medina ingresó a la vivienda tras escalar un impedimento físico con la intención de robar, y luego de cometer el homicidio prendió fuego la casa en un intento por borrar evidencias, sin advertir que en el interior se encontraba el padre de la víctima.

Prisión perpetua para el acusado

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, impuso este miércoles la prisión perpetua y accesorias legales para el joven que fue declarado culpable por un jurado popular, que lo consideró autor penalmente responsable de los delitos de "Homicidio criminis causa" y "Robo por escalamiento".

Fue en el marco del legajo “Medina, Pedro David S/ Homicidio calificado y otros”. El magistrado hizo lugar al pedido de condena efectuado por la fiscal Julia Rivoira y que acompañó el abogado querellante, Carlos Conti.

La defensa del imputado, a cargo del letrado Carlos Medina, había solicitado una pena de 25 años de prisión.

Los planteos fueron formulados durante la audiencia de cesura realizada en el Salón de Audiencias Nº 4 de los Tribunales de Concordia. Además, se informó que Medina seguirá detenido en la Unidad Penal Nº 1, de Paraná.

El caso fue el centésimo cuadragésimo sexto juicio por jurados realizado en Entre Ríos, desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

