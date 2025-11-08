Uno Entre Rios | Policiales | Puerto Yeruá

Puerto Yeruá: un herido grave en colisión en Autovía Artigas

Un camión Mercedes Benz y una camioneta Jeep colisionaron en la Autovía Artigas, a la altura de Puerto Yeruá, en Concordia. El conductor sufrió graves heridas

8 de noviembre 2025 · 09:25hs
Foto: Bomberos Voluntarios de Concordia
Foto: Bomberos Voluntarios de Concordia
Foto: Bomberos Voluntarios de Concordia

Un violento choque en la ruta 14 dejó dos heridos, uno de ellos de gravedad que debió ser sometido a una intervención quirúrgica por una hernia de diafragma ocasionada por el violento impacto. El siniestro vial ocurrió el viernes en el kilómetro 242 de la Autovía Artigas cuando colisionaron un camión Mercedes Benz y una camioneta Jeep Grand Cherokee en el acceso a Puerto Yeruá, departamento Concordia.

La camioneta transitaba por el camino de acceso a las localidades de Calabacilla y Puerto Yeruá y, cuando intentaba acceder a la autovía José Gervasio Artigas, por razones que se peritan, fue impactada en el lateral izquierdo por el camión.

En el Jeep viajaban tres hombres jóvenes y dos de ellos fueron trasladados al hospital Delicia Masvernat, de Concordia. En tanto elcamión era conducido por un hombre de 58 años, con domicilio en la localidad de Virrey Ceballos, provincia de Buenos Aires, quien resultó ileso.

Como producto del accidente, el joven que conducía la camioneta quedó atrapado en el habitáculo y debió ser rescatado por personal de los cuerpos de Bomberos Voluntarios y de Bomberos Zapadores. Una vez en el hospital se le diagnosticó una hernia diafragmática traumática, por lo que tuvo que ser operado y se encuentra internado en la terapia intensiva del nosocomio con pronóstico reservado.

Durante la intervención se constató también se vieron contusionados uno de sus pulmones, estómago e intestino. Por lo que serán fundamental la evolución de su cuadro en las próximas 72 hs. El hombre accidentado forma parte del cuadro técnico del Club San Lorenzo de Villa Adela, publicó Diario Río Uruguay.

Actuaciones

En el lugar tomó intervención efectivos de Seguridad y Prevención Vial, a cargo de la Comisaría Calabacilla. Mientras que los vehículos aún permanecían en el lugar del accidente hasta las primeras horas de este viernes. Si bien la circulación vehicular no se vio afectada en ese punto de la Ruta Nacional 14, porque los vehículos quedaron sobre la mano lenta de la autovía José Gervasio Artígas.

El fiscal en turno, doctor Tomás Scherning, ordenó la extracción de sangre a ambos conductores involucrados y demás pericias para avanzar en la investigación. La causa del accidente está siendo investigada, aunque las condiciones climáticas de lluvia y viento durante la madrugada podrían haber influido.

Puerto Yeruá Autovía Artigas
Ver comentarios

