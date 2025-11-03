Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Un hombre habría provocado un incendio en un complejo de departamentos de Concordia, generando un intenso operativo de asistencia y su detención.

3 de noviembre 2025 · 13:07hs
Este lunes por la mañana, un intenso operativo se desplegó en un complejo de departamentos ubicado en Bulevar San Lorenzo al 760, entre las calles Maipú y Lucas González, en Concordia, tras desatarse un incendio en el garaje del edificio.

Frente al complejo se encontraba una camioneta Renault Kangoo gris oscuro, con una soga asomando desde el tanque de combustible.

LEER MÁS: Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Intenso operativo para sofocar incendio causado por un hombre en un complejo de departamentos

Según vecinos de la zona, previamente habrían alertado a la policía sobre una persona que intentaba prender fuego a distintos vehículos. El hombre involucrado, que sería el dueño del complejo habitacional, habría actuado a raíz de un proceso de separación con su pareja.

El presunto autor del hecho habría iniciado el fuego en un vehículo dentro del garaje, con la intención de que las llamas se extendieran al resto de los vehículos y al edificio, incluyendo la camioneta estacionada fuera del complejo.

Funcionarios de la Comisaría Décima llegaron al lugar, atravesaron las llamas y lograron detener al hombre, quien se encontraba herido en el rostro y desvanecido en la parte trasera del edificio.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Décima, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y el servicio de ambulancias de la Municipalidad de Concordia.

