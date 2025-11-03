Un hombre habría provocado un incendio en un complejo de departamentos de Concordia, generando un intenso operativo de asistencia y su detención.

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación.

Frente al complejo se encontraba una camioneta Renault Kangoo gris oscuro, con una soga asomando desde el tanque de combustible.

Intenso operativo para sofocar incendio causado por un hombre en un complejo de departamentos

Según vecinos de la zona, previamente habrían alertado a la policía sobre una persona que intentaba prender fuego a distintos vehículos. El hombre involucrado, que sería el dueño del complejo habitacional, habría actuado a raíz de un proceso de separación con su pareja.

El presunto autor del hecho habría iniciado el fuego en un vehículo dentro del garaje, con la intención de que las llamas se extendieran al resto de los vehículos y al edificio, incluyendo la camioneta estacionada fuera del complejo.

Funcionarios de la Comisaría Décima llegaron al lugar, atravesaron las llamas y lograron detener al hombre, quien se encontraba herido en el rostro y desvanecido en la parte trasera del edificio.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Décima, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y el servicio de ambulancias de la Municipalidad de Concordia.