Tilcara va por la gloria en Rosario

Tilcara juega en Rosario la final por el ascenso a la elite; será desde las 16.30 ante Universitario (R). También se vivirá la definición del Top 9.

El Club Tilcara de Paraná puede escribir este sábado algo histórico cuando juegue una final en Rosario. El Verde se enfrentará desde las 16.30 con Universitario (Rosario) por un lugar en el Top 10 del Torneo Regional del Litoral (TRL) de 2026. El duelo entre rosarinos y paranaenses promete ser intenso y equilibrado. El árbitro principal será Facundo Gorla (USR), con Joaquín Zapata y Mateo Ciaccio como asistentes. Completarán el staff arbitral Franco Intilangelo y Juan M. González, ambos de la URR.

El equipo de Paraná partió este viernes a la tarde rumbo a un hotel céntrico de Rosario. Para esta jornada jugar en la cancha de Jockey (en Fisherton) el duelo final.

Antes de salir rumbo a la ciudad santafesina, uno de los referentes del plantel Verde, Roberto Figueroa comentó sobre su preparación para un duro partido final, destacando el buen grupo que han formado y sus expectativas para el desafío.

Para mañana (por este sábado) creo que estamos muy bien. Sabemos que va a ser un partido muy duro, pero nos venimos preparando para eso de principio de año”, dijo el experimentado jugador.

Luego agregó: “Se hizo cuesta arriba, creo que tuvimos un primer arranque de año muy bueno, y después tuvimos altibajos que nos fueron costando, pero en esta en estos últimos partidos creo que pudimos encontrar ese equipo que buscábamos.

“Soy uno de los más grandes, a muchos lo conozco de que son chiquitos, y la verdad que hay un grupo muy lindo, y eso es una de las cosas más importantes. A Rosario vamos por la gloria”, aseveró Figueroa.

“La verdad que nunca me tocó una definición que sean todas juntas, cuando me tocó ascender en 2016 había sido en nuestra cancha, nunca me había tocado ir a vivir unas finales como estas, así que la verdad que con mucha expectativa y con muchas ganas, obviamente”, comentó.

La formación de Tilcara y Uni

Para el partido de este sábado Tilcara formará con: Valentino Sigura, Bruno Stoppello y Roberto Figueroa; Andrés Schroeder y Germán Savio (C); Juan Arnau, Franco Benítez y Juan I. Casalongue; Manuel Massoni y Tomás Sigura; Santino Dapit, Renzo Manetti, Álvaro Arias, Renzo Elías y Giuliano Piaggio. Suplentes: Johan Retamoso, Brian Perrone, Nicolás Montes, Francisco Duche, Justo Seghezzi, Augusto Castiglioni, Justo Ibaquez y Agustín Lacunza. Entrenador principal: Guillermo Aguilera.

En tanto, su rival, Uni de Rosario, formará así: Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez y Nicolás Montero; Joaquín Stilling y Uriel Pozzo; Ignacio Quacesi, Facundo Cuello y Manuel Todaro, Ignacio Zabella y Pedro González Fresneda; Federico Cámpora, Ignacio Todaro, Lisandro Riquelme, Jeremías Floridia y Luciano Rovetto. Suplentes: Juan C Pacciuli, Francisco Castaño, Nehuén Rojas, Tomás Mengoni, Gregorio Cuello, Manuel González, Juan I. Rodríguez y Iñaki Gariboldo. Entrenador principal: Guillermo Isabella.

Todo listo para que el Verde paranaense escriba bien grande una nueva historia en el top del rugby regional. Para alentar a los jugadores viajan tres coletivos completos y varios autos de seguidores del Verde. Esperan volver con la copa y el ascenso a la elite de la región nuevamente.

Todo junto en Rosario

Este sábado se vivirá una jornada a puro rugby en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club de Rosario, donde se disputarán las finales del Torneo Regional del Litoral (TRL) 2025, con actividad desde la mañana hasta la noche. La programación incluirá definiciones en M19 (será a las 11.30), Segunda División y el plato fuerte: la final del Top 9, que tendrá como protagonistas a Jockey Club de Rosario y Duendes Rugby Club.

La final del Top 9 a las 19: Jockey CR vs Duendes RC: El duelo más esperado del año reunirá a dos potencias rosarinas que llegan en gran nivel tras superar a GER y Estudiantes en semifinales.

El encuentro será dirigido por Federico Longobardi (URR), acompañado por Emilio Traverso (USR) y Juan I. Vega (URR) como jueces de touch. Los asistentes serán Bruno Masetti (URR) y Fernando Sánchez Meade (Entre Ríos), mientras que Juan Silvestre (URR) estará a cargo del TMO.

La designación de Longobardi para la final marca un reconocimiento a su trayectoria dentro del referato regional, consolidándolo como uno de los árbitros más experimentados del Torneo del Litoral.

Con cuatro finales en una misma jornada, el rugby del Litoral vivirá un cierre de temporada histórico. Los hinchas podrán disfrutar de un verdadero festival ovalado, con equipos de Rosario, Entre Ríos y Santa Fe disputando los títulos más importantes de la región.