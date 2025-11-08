Uno Entre Rios | Policiales | femicidio

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, la comunidad sigue reclamando justicia mientras el único acusado, Gustavo Brondino, permanece detenido.

8 de noviembre 2025 · 16:37hs
Daiana Mendieta tenía 22 años.

Este 7 de noviembre se cumplió un mes del hallazgo del cuerpo sin vida de Daiana Mendieta, de 22 años, en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala, a 158 kilómetros de Paraná. La causa por su muerte, que continúa sacudiendo a toda la comunidad, tiene a un único sospechoso: Gustavo “Pino” Brondino, de 55 años, quien permanece detenido y fue imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y alevosía.

El caso se conoció el 7 de octubre, cuando tras más de tres días de intensos rastrillajes, efectivos de la Policía de Entre Ríos hallaron el cuerpo de Daiana en el fondo de un aljibe de una vivienda abandonada, ubicada a unos seis kilómetros del casco urbano, cerca del Club de Campo El Silencio y a pocos metros de la Ruta Nacional 12. La joven había desaparecido el viernes 3 de octubre por la noche, luego de salir de su casa, y desde entonces no se supo más de ella.

Las primeras versiones hablaban de un disparo en la cabeza, pero el informe forense posterior confirmó que la joven murió como consecuencia de un fuerte golpe con un objeto contundente.

El hallazgo y las circunstancias del crimen generaron una profunda conmoción en Mansilla y en toda la provincia. También suscitó la tención de los medios nacionales. El mismo día del hallazgo y los días posteriores, familiares, amigos y vecinos realizaron marchas y concentraciones en reclamo de justicia, acompañando el avance de la investigación judicial.

El imputado

Durante el allanamiento a la vivienda de Gustavo Brondino, realizado el domingo 5 de octubre, el hombre intentó quitarse la vida con un arma de fuego, pero el arma se trabó y fue reducido por la policía. En el lugar se secuestraron teléfonos celulares y varias armas de fuego, lo que derivó en su inmediata detención por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de armas.

Actualmente, Brondino se encuentra bajo prisión preventiva en la Jefatura de Tala. El 24 de octubre, la fiscal Emilce Reynoso lo imputó formalmente del femicidio. De ser hallado culpable, podría recibir prisión perpetua.

Daiana Mendieta fue encontrada sin vida el 7 de octubre y el único imputado del femicidio es Gustavo Brondino.

A un mes del crimen, la comunidad de Gobernador Mansilla no olvida a Daiana. En la localidad del departamento Tala se han realizado homenajes y actos simbólicos para recordarla y exigir que el caso no quede impune.

