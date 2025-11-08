Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Sábado negativo para Franco Colapinto

Franco Colapinto impactó contra un muro, los mecánicos lograron ponerlo en pista para la clasificación, pero quedó afuera en el Q1 del Gran Premio de Brasil.

8 de noviembre 2025 · 16:24hs
Así quedó el auto de Franco Colapinto.

No fue el mejor arranque de fin de semana para Franco Colapinto, quien se despistó después de ocho vueltas tras morder un charco de agua, impactó contra los muros de contención y debió abandonar tempranamente la carrera sprint del GP de Brasil de la Fórmula 1.

Su monoplaza quedó visiblemente averiado, fue retirado del circuito por una grúa y en los mecánicos de Alpine tuvieron que hacer una reparación a contrarreloj para ponerlo en pista. Después de un arduo trabajo en el box, lograron repararlo pero el argentino quedó eliminado en la Q1 y este domingo largará 18°.

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

Los mecánicos de la escudería francesa, que viene de confirmar la continuidad del piloto argentino para 2026, se pusieron manos para intentar poner en condiciones el auto que sufrió daños severos en la suspensión delantera izquierda, producto del triple choque (también estuvieron involucrados Oscar Piastri y Nico Hulkenberg, quien pudo volver a boxes).

No hubo demasiado tiempo para las tareas de reparación, ya que a las 15 comenzó la qualy en Interlagos. Le cambiaron el chasis, caja de cambios y utilizó partes de unidades de potencia ya usadas.

En la qualy, Colapinto sólo superó a Yuki Tsunoda (Bortoleto no corrió debido al impactante accidente que sufrió sobre el final de la sprint) y quedó a siete décimas de Pierre Gasly, quien hizo un vueltón y quedó segundo en la Q1. Otro que quedó afuera temprano fue Max Verstappen: finalizó 16° y puso en jaque sus posibilidades de ganar el campeonato.

El lamento de Franco Colapinto

“Una pena, todavía no entiendo bien por qué perdí el auto. Había un poco de agua y de una vuelta a otra perdí mucho grip. Hay que entender y ojalá que puedan arreglar el auto. Hay bastantes daños... Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes. Varios se fueron ahí. Fue raro el grip de una vuelta a otra”, había cruzado los dedos el argentino por su monoplaza A526.

Si bien salió de la pista por sus propios medios, Alpine informó que tuvo que ser atendido por precaución: "Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta". Y detalló: “Nos alegra de que estés bien, Franco. El equipo está evaluando los daños del coche y trabajando duro para tenerlo listo para la clasificación”.

Además, se dio a conocer la conversación por radio con su ingeniero Stuart Barlow después del accidentado episodio que lo sacó del sprint. "Dios mío", arrancó diciendo el pilarense. Y luego llevó tranquilidad sobre su estado de salud: "Estoy bien, perdón".

El choque del piloto de Alpine

Franco Colapinto Brasil Fórmula 1 Alpine
