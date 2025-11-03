Uno Entre Rios | Ovación | Echagüe

Echagüe se consagró campeón del Torneo Provincial Femenino

Echagüe ganó sus tres compromisos del quinto y último encuentro del certamen organizado por la UER y levantó el trofeo en Concordia.

3 de noviembre 2025 · 17:23hs
Echagüe recuperó el dominio en el campeonato organizado por la UER.

Echagüe recuperó el dominio en el campeonato organizado por la UER.

Dependía de sí mismo para coronarse y no falló. Echagüe de Paraná es el nuevo campeón del Torneo Provincial Femenino que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER), tras ganar sus tres compromisos del quinto y último encuentro del certamen, que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de Concordia.

En primer turno, el Negro se impuso por 14 a 5 sobre Los Espinillos de Concordia –el equipo de la Capital del Citrus no disputó el segundo tiempo por un desacuerdo con una decisión de achicar la cancha–; luego aplastaron a las anfitrionas Pirañas por 47 a 0; y por último vencieron por walkover a la fusión Central Entrerriano de Gualeguaychú/Jockey de Gualeguay.

De esta manera el elenco de la capital provincial pudo cortar con la hegemonía de Los Espinillos y volvieron a consagrarse.

Están los finalistas del Torneo Provincial Masculino

Colón RC y Central Entrerriano de Gualeguaychú son los finalistas de la Copa de Oro del Torneo Provincial de la UER, tras vencer por 23 a 20 a Camatí de Viale y 29 a 22 a Capibá de Paraná, respectivamente.

La final será en Colón, donde se definirá al nuevo campeón del rugby provincial; mientras que el duelo por el tercer y cuarto puesto se disputaría en la capital entrerriana.

Además, por las semifinales de la Copa de Plata, Carpinchos de Gualeguaychú derrotó 39 a 26 Vaimaca de Salto y Nogoyá RC hizo lo propio ante Jockey de Gualeguay por 15 a 11.

Mientras que por las semifinales de la Copa de Bronce, Aurora de Paraná superó 34 a 24 a Salto Grande de Concordia, mientras que Echagüe de Paraná venció 34 a 17 a Unión de Crespo.

En tanto, en las semis de la Reubicación, Los Espinillos de Concordia le ganó 62 a 5 a Libertad de Nogoyá y Gualeguay Central derrotó a Curiyú de Chajarí por 29 a 28.

Las finales de la Copa de Oro, Plata, Bronce y Reubicación, como así los duelos por el tercer, séptimo, 11° y 15° puesto se disputarán el domingo 9 de noviembre.

Echagüe Torneo Provincial UER Concordia
