Torneo Regional Amateur: juego clave para Atlético Paraná

Visitará a Cultural Aranguren en uno de los adelantos de la tercera fecha del Torneo Regional Amateur. En su presentación el Gato perdió como local.

Atlético Paraná visitará este sábado a Cultural Aranguren en el marco de la tercera fecha de la Primera Fase del Torneo Regional Amateur. Este juego, correspondiente a la Zona 2 de la Región Litoral, se disputará a partir de las 17 bajo el arbitraje de Maximiliano Clauss, de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

El Gato sufrió un inesperado golpe en su estreno en el certamen organizado por el Consejo Federal al caer por 2 a 1 en el estadio Pedro Mutio a manos de Atlético María Grande. El resultado negativo dejó al Rojiblanco en una posición incómoda dado que estará obligado a ganar los tres juegos que le queda en el camino para no complicar su clasificación a la siguiente instancia. En la misma situación se encuentra el dueño de casa, que perdió ante el Rojo de María Grande en el capítulo inicial.

Otros adelantos del Torneo Regional Amateur

A la misma hora Libertad de Concordia recibirá a Defensores de Pronunciamiento en un duelo de equipos que comparten la cima de las posiciones de la Zona 5. El juez de esta historia será Maximiliano Durán, de Paraná.

Además, en San Salvador Unión y Fraternidad recibirá a Parque Sur de Concepción del Uruguay en un juego que se disputará en el marco de la Zona 3. El encargado de impartir justicia será Victor Mora, de Concordia.