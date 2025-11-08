Uno Entre Rios | Policiales | Santa Elena

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Un sujeto con restricción perimetral fue detenido en Santa Elena tras forzar una puerta y golpear a su ex pareja. La mujer activó el botón antipánico

8 de noviembre 2025 · 13:03hs
Un sujeto con restricción perimetral fue detenido en Santa Elena tras forzar una puerta y golpear a su ex pareja. La mujer activó el botón antipánico 

Un sujeto con restricción perimetral fue detenido en Santa Elena tras forzar una puerta y golpear a su ex pareja. La mujer activó el botón antipánico 

Este sábado, alrededor de 5.30 la comisaría de Santa Elena, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz, recibió un alerta en la sala de comando por la activación de un botón antipático de una víctima de violencia de género, una una joven de 21 años.

Personal de la comisaría acudió en forma inmediata al lugar indicado donde se encontraba la mujer quien manifestó que su expareja, un sujeto de 23 años que tiene medidas restrictivas en vigencia, había forzado la puerta del domicilio de su amiga donde ella estaba durmiendo. Relató que, de manera violenta, y ya dentro de la vivienda intentó golpearla.

Daiana Mendieta tenía 22 años.

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

   

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Santa Elena botón antipánico violencia de género mujer

Al ingresar los policías a la finca, encontraron al individuo en su interior por lo que rápidamente fue reducido.

Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, quien dispuso la detención del joven y su posterior traslado a esta Jefatura Departamental donde quedó alojado a disposición de la Justicia por la violación de la restricción y desobediencia judicial.

Santa Elena Botón Antipánico violencia de género detenido
Noticias relacionadas
Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario. Está ubicada en la Unidad Penal 1 de Paraná

Paraná: inauguraron parque canino de entrenamiento en la UP1

puerto yerua: un herido grave en colision en autovia artigas

Puerto Yeruá: un herido grave en colisión en Autovía Artigas

Lautaro Meglio falleció el año pasado en la ciudad de Paraná.

Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

Colón: colisionaron moto y bicicleta que circulaban en el mismo sentido

Colón: colisionaron moto y bicicleta que circulaban en el mismo sentido

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

Ultimo Momento
Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

Policiales
A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Paraná: inauguraron parque canino de entrenamiento en la UP1

Paraná: inauguraron parque canino de entrenamiento en la UP1

Puerto Yeruá: un herido grave en colisión en Autovía Artigas

Puerto Yeruá: un herido grave en colisión en Autovía Artigas

Ovación
Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

Sábado negativo para Franco Colapinto

Sábado negativo para Franco Colapinto

La provincia
Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

El Presupuesto 2026 priorizará obras viales,  hospitalarias, educativas, sanitarias e hídricas

El Presupuesto 2026 priorizará obras viales,  hospitalarias, educativas, sanitarias e hídricas

Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Dejanos tu comentario