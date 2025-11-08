Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Un sujeto con restricción perimetral fue detenido en Santa Elena tras forzar una puerta y golpear a su ex pareja. La mujer activó el botón antipánico

Un sujeto con restricción perimetral fue detenido en Santa Elena tras forzar una puerta y golpear a su ex pareja. La mujer activó el botón antipánico

Este sábado, alrededor de 5.30 la comisaría de Santa Elena, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz, recibió un alerta en la sala de comando por la activación de un botón antipático de una víctima de violencia de género, una una joven de 21 años .

Personal de la comisaría acudió en forma inmediata al lugar indicado donde se encontraba la mujer quien manifestó que su expareja, un sujeto de 23 años que tiene medidas restrictivas en vigencia, había forzado la puerta del domicilio de su amiga donde ella estaba durmiendo. Relató que, de manera violenta, y ya dentro de la vivienda intentó golpearla.

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Santa Elena botón antipánico violencia de género mujer

Al ingresar los policías a la finca, encontraron al individuo en su interior por lo que rápidamente fue reducido.

Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, quien dispuso la detención del joven y su posterior traslado a esta Jefatura Departamental donde quedó alojado a disposición de la Justicia por la violación de la restricción y desobediencia judicial.