Estudiantes va por el podio ante GER en la definición del Regional del Litoral

Desde las 14.30 y en Rosario, Estudiantes jugará con Gimnasia y Esgrima por el tercer puesto del Top 9.

8 de noviembre 2025 · 07:22hs
Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país.

Jano Colcerniani

En la jornada de definiciones de este sábado en el del Torneo Regional del Litoral en el Top 9, también formará parte Estudiantes. El CAE se medirá con Gimnasia y Esgrima de Rosario. Antes de la gran final, el Albinegro y GER buscarán subirse al podio del certamen. El encuentro será arbitrado por Carlos Poggi (URR), asistido por Juan I. Vega y Tadeo Hereñú. Carlos Perrone y Diego Yulita cumplirán funciones como asistentes adicionales, mientras que Juan Spirandelli actuará como TMO.

La formación de Estudiantes y GER

Estudiantes se alineará con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Tomás Girard: Nicolás Sain y Facundo Ferrer; Juan Mernes (C), Felipe Villagrán y Álvaro Ferreyra; Juan M. Lescano y Máximo Cañas, Augusto Perrén, Mateo Santana, Santo Lescano, Franco Rossetto y Bruno Heit. Suplentes: Román Martínez, David Londero, Tomás Bertot, Augusto Senger, Basilio Cañas, Simón Bollo, Joaquín Maiztegui y Tomás Maiztegui. Entrenador principal: Pedro Fontanetto.

Sionista derrotó a Echagüe en el estadio Moisés Flesler

Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Se trata del último tramo de 2025 de las becas de Inaubepro, para luego retomar su cobro a partir de marzo del 2026, tanto para nivel secundario como superior.

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

GER jugará con: Joaquín Horcada, Juan De Torres y Pedro Annunziata; Ciro Cecoff y Ramiro Guraya; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane y Ignacio Villegas Torra (C); Lucio Cucchiara y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe, Franco Giudice y Ramiro Picotto. Entrenador principal: Hernán Dinucci.

Estudiantes Torneo Regional del Litoral Gimnasia
