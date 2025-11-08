En la jornada de definiciones de este sábado en el del Torneo Regional del Litoral en el Top 9, también formará parte Estudiantes. El CAE se medirá con Gimnasia y Esgrima de Rosario. Antes de la gran final, el Albinegro y GER buscarán subirse al podio del certamen. El encuentro será arbitrado por Carlos Poggi (URR), asistido por Juan I. Vega y Tadeo Hereñú. Carlos Perrone y Diego Yulita cumplirán funciones como asistentes adicionales, mientras que Juan Spirandelli actuará como TMO.
Estudiantes va por el podio ante GER en la definición del Regional del Litoral
Desde las 14.30 y en Rosario, Estudiantes jugará con Gimnasia y Esgrima por el tercer puesto del Top 9.
La formación de Estudiantes y GER
Estudiantes se alineará con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Tomás Girard: Nicolás Sain y Facundo Ferrer; Juan Mernes (C), Felipe Villagrán y Álvaro Ferreyra; Juan M. Lescano y Máximo Cañas, Augusto Perrén, Mateo Santana, Santo Lescano, Franco Rossetto y Bruno Heit. Suplentes: Román Martínez, David Londero, Tomás Bertot, Augusto Senger, Basilio Cañas, Simón Bollo, Joaquín Maiztegui y Tomás Maiztegui. Entrenador principal: Pedro Fontanetto.
GER jugará con: Joaquín Horcada, Juan De Torres y Pedro Annunziata; Ciro Cecoff y Ramiro Guraya; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane y Ignacio Villegas Torra (C); Lucio Cucchiara y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe, Franco Giudice y Ramiro Picotto. Entrenador principal: Hernán Dinucci.