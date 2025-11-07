San Lorenzo empató con el Rosario Central de Di María en el inicio de la fecha 15

San Lorenzo no pudo ante el invicto y puntero de la Zona B. Hubo dos goles anulados por posición adelantada. Fue 0 a 0.

En un partido cargado de emociones, polémicas y acciones revisadas por el VAR, Rosario Central y San Lorenzo empataron sin goles en el Gigante de Arroyito, por una nueva fecha del Torneo Clausura. Pese al marcador final, el encuentro tuvo de todo: goles anulados, una expulsión, múltiples amonestados y llegadas claras para ambos equipos.

El comienzo fue parejo, con ambos equipos intentando imponer condiciones. San Lorenzo tuvo la primera gran chance a los 20 minutos, cuando Ezequiel Cerutti definió desviado tras una buena jugada colectiva.

Pocos minutos después, el conjunto Azulgrana gritó el primer gol de la noche: Gastón Hernández había puesto el 1-0, pero el VAR intervino y anuló el tanto por posición adelantada. La decisión generó protestas encendidas, que terminaron con la expulsión del DT Damián Ayude (32’) por reclamos desmedidos.

A pesar de jugar con uno menos, el equipo de Boedo mantuvo la intensidad, aunque Rosario Central se adueñó del cierre de la primera etapa con varios tiros de esquina ejecutados por Ángel Di María, sin poder concretar.

Central dominó, pero se quedó con las ganas

En el complemento, los locales salieron decididos a buscar el triunfo. Apenas comenzado el segundo tiempo, Jaminton Campaz protagonizó una gran jugada individual que casi termina en gol.

Los canallas acumularon una seguidilla de córners y generaron peligro aéreo, principalmente a través de Alejo Véliz, quien a los 43 minutos obligó al arquero Orlando Gill a una espectacular atajada para mantener el cero.

A los 31’, Enzo Giménez marcó lo que parecía ser el 1-0 para Central, pero otra vez el VAR intervino y el árbitro Facundo Tello anuló el gol por offside de Juan Cruz Komar, que interfería en la jugada.

Tarjetas y cierre sin goles para Central y San Lorenzo

El tramo final fue de pura fricción. San Lorenzo terminó con cuatro amonestados (Báez, Tripichio, Herrera y Reali), mientras que en Central vio la amarilla Emanuel Coronel.

Pese al empuje final de los rosarinos, el marcador no se movió y el partido terminó 0-0.