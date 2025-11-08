Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se realizarán tareas de mantenimiento del arbolado urbano en la Costanera, en conjunto con Enersa

8 de noviembre 2025 · 10:51hs
Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se realizarán tareas de mantenimiento del arbolado urbano en la Costanera. 

Los trabajos serán efectuados por la Municipalidad en articulación con ENERSA y forman parte del plan de conservación del arbolado urbano de la ciudad. Se desarrollarán este sábado, entre las 7 y las 14 hs e implicarán un corte de tránsito sobre calle Cuesta de Izaguirre, desde Acuerdo de San Nicolás hasta Laurencena.

Mientras se realicen las tareas, el tránsito sobre Laurencena será controlado para garantizar la seguridad de los equipos y transeúntes.

Se solicitó a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el área de trabajo.

