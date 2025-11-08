Uno Entre Rios | El País | EEUU

En EEUU, Luis Caputo anticipó modificación de las bandas cambiarias y de la política monetaria

Incluye ajustes, reendeudamientos y acumulación de reservas. Además anticipó que no está bajo sus planes liberar el tipo de cambio.

8 de noviembre 2025 · 15:22hs
Durante la gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos, el ministro de Economía Luis Caputo aprovechó su estadía en Miami y Nueva York para mantener encuentros con inversores y banqueros internacionales, en momentos en que la Casa Blanca refuerza su apoyo financiero a la Argentina.

En una reunión privada organizada por JP Morgan, de la que participaron cerca de 40 inversores, Caputo adelantó que presentará un plan integral de política monetaria dentro de 30 días, el cual incluirá recompras de deuda, acumulación de reservas y ajustes en las bandas cambiarias.

Según fuentes citadas por Bloomberg, el ministro explicó que el Gobierno no planea liberar completamente el tipo de cambio, sino mantener al peso dentro de un rango controlado.

Caputo también deslizó que podría acelerar el ritmo de deslizamiento de las bandas al 1,5% mensual, frente al 1% actual, dependiendo del comportamiento de la inflación y la demanda de pesos. Con ese cambio, el peso continuaría depreciándose de forma gradual, aunque con mayor flexibilidad operativa.

“El presidente Javier Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina”, reiteró Caputo, al tiempo que defendió el actual esquema como una transición necesaria hasta alcanzar un equilibrio fiscal y financiero sostenido.

Un nuevo marco de acumulación de reservas y deuda

En el mismo encuentro, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que el Gobierno autorizó compras de dólares dentro de las bandas cambiarias, cuando exista fuerte liquidez en el mercado, para reforzar las reservas del Banco Central. Esta modificación implicará que, por primera vez desde abril, el Tesoro podrá adquirir divisas sin violar el régimen de flotación administrada.

El funcionario anticipó que el plan incluirá también la recompra de bonos soberanos 2029 y 2030 (GD29 y GD30) con financiamiento más barato y la emisión de un nuevo instrumento de “deuda por educación”. “Esperamos presentar el plan completo en los próximos 30 días”, sostuvo Caputo.

Las declaraciones del ministro llegaron luego del acuerdo de u$s 20.000 millones firmado con el Fondo Monetario Internacional en abril, que no logró recomponer las reservas del país debido a la volatilidad previa a las elecciones.

Ante esa situación, el Gobierno argentino recurrió a la asistencia del Tesoro estadounidense, que intervino directamente en el mercado cambiario local con la venta de u$s 2.000 millones.

Bancos de EEUU explicaron al Congreso su rol en el "rescate a la Argentina"

En paralelo, los principales bancos de Estados Unidos debieron rendir cuentas ante el Congreso por su participación en el paquete de ayuda financiera a la Argentina. La senadora demócrata Elizabeth Warren, integrante del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, pidió explicaciones sobre la articulación del Tesoro con entidades privadas para canalizar el financiamiento.

En sus respuestas, JP Morgan reconoció que “ejecutó compras de pesos argentinos en nombre del Gobierno de Estados Unidos” y que actúa como agente operativo de la Reserva Federal de Nueva York. “Aunque es raro, cuando el gobierno federal busca comprar monedas extranjeras, debe recurrir a instituciones financieras que puedan ayudarlo a acceder a los mercados de divisas”, señaló el banco.

Por su parte, Wells Fargo aclaró que no participa “en este momento” del rescate argentino, mientras que Goldman Sachs, Bank of America, Citi y Morgan Stanley optaron por respuestas ambiguas o invocaron la confidencialidad.

“Mantenemos estricta confidencialidad respecto a nuestras estrategias comerciales, información patentada y planes prospectivos”, afirmó James Carlisle, vicepresidente del Bank of America.

Warren calificó las respuestas como “evasivas” y volvió a enviar una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, solicitando detalles sobre el vehículo de inversión privada por u$s 20.000 millones que estaría destinado a respaldar a la Argentina, e incluso preguntó si el plan contaba con garantías de los contribuyentes estadounidenses.

La alianza financiera con EEUU

Según Bloomberg, fuentes diplomáticas destacaron que las conversaciones entre Caputo y los bancos norteamericanos formaron parte de un proceso coordinado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que busca afianzar la relación bilateral y garantizar estabilidad en el mercado argentino.

La senadora Warren también solicitó explicaciones al presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, acerca de qué otras entidades colaboraron en la compra de más de u$s2.000 millones en pesos argentinos para el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE). “La Reserva Federal de Nueva York le debe al público estadounidense una explicación clara de su papel en el rescate del gobierno de Estados Unidos a los mercados financieros de Argentina”, advirtió.

Mientras tanto, Caputo continúa en diálogo con inversores privados para sumar apoyo a su programa económico. Su mensaje fue claro: la política monetaria argentina tendrá un rediseño dentro de un mes, con el objetivo de fortalecer las reservas, reducir la volatilidad cambiaria y garantizar previsibilidad al mercado.

De concretarse, sería el primer ajuste formal del régimen cambiario desde la llegada de Milei al poder, en el marco de una nueva etapa de cooperación financiera entre Buenos Aires y Washington.

