Presupuesto 2026 priorizará obras de infraestructura educativa, hospitalaria, vial, sanitaria e hídrica

Planeamiento presentó en la Legislatura de Entre Ríos el Presupuesto 2026 para la obra pública. Destinarán 54% para obras nuevas y 46% para obras en ejecución

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios presentó ante la Legislatura el Presupuesto 2026 provincial destinado a la obra pública, que prevé una inversión superior a 429.500 millones de pesos para el desarrollo escolar, sanitario, vial, de energía y viviendas, con una distribución equilibrada entre iniciativas nuevas y en ejecución.

Durante la exposición, el coordinador general del Ministerio, Hernán Jacob, brindó detalles del presupuesto destinado a infraestructura, que asciende a 429.565 millones de pesos, y explicó que el mismo contempla un 54% para obras nuevas y un 46% para obras en ejecución.

El funcionario destacó que la planificación "responde a una política de obra pública equilibrada, que prioriza la transparencia en la gestión y la eficiencia en el uso de los recursos que se disponen". Asimismo, señaló que el presupuesto proyectado permitirá dar continuidad a la planificación de obras de mantenimiento edilicio y obras de emergencia, con el objetivo de responder a las demandas prioritarias de escuelas, hospitales y edificios públicos.

Precisó que las líneas de inversión se enfocan en su mayoría a la infraestructura educativa, hospitalaria, vial, sanitaria e hídrica, y además contempla la finalización de proyectos estratégicos en distintos departamentos. "Este presupuesto se plantea con una proyección que busca sostener la obra pública como motor del desarrollo en la provincia de Entre Ríos", subrayó.

Acompañaron a Jacob, el director subadministrador de Vialidad provincial, Alfredo Bel; y el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, quienes también brindaron precisiones sobre las áreas a su cargo. Además, estuvieron presentes junto a los funcionarios, el senador Gustavo Vergara y el diputado provincial Bruno Sarubi, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara.