Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Un hombre denunció que fue amenazado por un grupo de hasta 20 personas que lo atacaron a balazos. Ocurrió en Concordia

1 de noviembre 2025 · 10:40hs
El personal de Comisaría 2° de Concordia dio inicio a seis órdenes de allanamientos a raíz de una denuncia radicada la semana pasada por un ciudadano que manifestó que, tras el fallecimiento de su madre, fue abordado por un grupo de personas que le exigieron continuar con actividades ilícitas vinculadas al almacenamiento de estupefacientes.

Al negarse, dichas personas habrían sustraído del interior de la vivienda sustancias prohibidas (presumiblemente marihuana y cocaína), armas de fuego y municiones de distintos calibres. Posteriormente, el denunciante habría sido nuevamente intimidado por un grupo de aproximadamente veinte individuos, quienes exigieron una suma de dinero y, ante la negativa, arrojaron piedras y efectuaron disparos al aire con armas de fuego.

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Los procedimientos fueron realizados en diferentes domicilios ubicados en Barrios José Hernández y Pompeya Sur que arrojaron resultados positivos. Así, lograron el secuestro de 106 envoltorios de cocaína, cuatro piedras de cocaína, 94 envoltorios de marihuana, dinero en efectivo $330.000, 16 teléfonos celulares, un cuadro de moto adulterado, balanza de precisión, y elementos de cortes varios.

Quedaron detenidas tres personas por el supuesto delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización.

Además paralelamente al llegar el personal policial a unos de los domicilios ubicados en calles Villaguay y Las Vías, observaron a un sujeto sobre las Vías Férreas quien es reconocido por los uniformados y sobre quien pesa un pedido de captura y detención como así también a un costado de las Vías divisaron un cuadro de motocicleta con la codificación alfanumérica suprimida que fue formalmente secuestrado, mientras que el hombre se 38 años de edad, fue aprehendido por “Mandamiento de Rebeldía, Búsqueda y Detención”.

