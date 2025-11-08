Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: inauguraron parque canino de entrenamiento en la UP1

Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario. Está ubicada en la Unidad Penal 1 de Paraná

8 de noviembre 2025 · 10:42hs
Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario. Está ubicada en la Unidad Penal 1 de Paraná

Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario. Está ubicada en la Unidad Penal 1 de Paraná
Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario. Está ubicada en la Unidad Penal 1 de Paraná

Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario. Está ubicada en la Unidad Penal 1 de Paraná
Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario. Está ubicada en la Unidad Penal 1 de Paraná

Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario. Está ubicada en la Unidad Penal 1 de Paraná
Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario. Está ubicada en la Unidad Penal 1 de Paraná

Inauguraron una pista de adiestramiento canino para búsqueda de estupefacientes y control penitenciario. Está ubicada en la Unidad Penal 1 de Paraná

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, inauguró una pista de canes que permitirá la capacitación y adiestramiento de caninos en búsqueda de estupefacientes.

Se trata del primer parque de entrenamiento para perros del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, un espacio destinado al entrenamiento, la recreación y el bienestar de los canes.

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se realizarán tareas de mantenimiento del arbolado urbano en la Costanera. 

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

La actualización de los precios en surtidores Shell oscila entre el 0,36% y el 0,78% a partir de este sábado.

Shell volvió a subir los precios de los combustibles

Parque canino entrenamiento UP1 Paraná estupefacientes (4)

"Estamos muy contentos de ver a nuestros perros felices. Ellos colaboran activamente en la tarea de seguridad y merecen un lugar adecuado para su entrenamiento y recreación", explicó el ministro Roncaglia durante la presentación del parque en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

En cuanto a los canes, Roncaglia mencionó: "Ellos colaboran activamente en los operativos de control y requisas de la Unidad y la forma de aprender es mediante el juego y la recreación".

Parque canino entrenamiento UP1 Paraná estupefacientes (3)

Por su parte, el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, destacó la importancia para la institución de incorporar un nuevo espacio de formación y capacitación para canes. "Los perros son parte esencial del trabajo penitenciario que permite reforzar la seguridad", subrayó.

Parque canino entrenamiento UP1 Paraná estupefacientes (2)

Estuvieron presentes, además, la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora; el jefe de Policía, Claudio González; e integrantes de la plana mayor del Servicio Penitenciario.

Paraná parque canino unidad penal Néstor Roncaglia
Noticias relacionadas
el nuevo codigo de faltas de parana sanciona el acoso callejero con multas y cursos de genero

El nuevo Código de Faltas de Paraná sanciona el acoso callejero con multas y cursos de género

Palito Ortega debía estar este sábado en Paraná.

Se canceló el show de Palito Ortega en Paraná por razones de salud

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, presentó proyecto del Presupuesto 2026

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

se reanudo el servicio del tren que une parana con la picada

Se reanudó el servicio del tren que une Paraná con La Picada

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

Ultimo Momento
Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

Policiales
A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Paraná: inauguraron parque canino de entrenamiento en la UP1

Paraná: inauguraron parque canino de entrenamiento en la UP1

Puerto Yeruá: un herido grave en colisión en Autovía Artigas

Puerto Yeruá: un herido grave en colisión en Autovía Artigas

Ovación
Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

Sábado negativo para Franco Colapinto

Sábado negativo para Franco Colapinto

La provincia
Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

El Presupuesto 2026 priorizará obras viales,  hospitalarias, educativas, sanitarias e hídricas

El Presupuesto 2026 priorizará obras viales,  hospitalarias, educativas, sanitarias e hídricas

Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Dejanos tu comentario