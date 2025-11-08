Siete escuelas técnicas entrerrianas participarán del Desafío ECO YPF que se desarrollará este fin de semana en Concepción del Uruguay. Serán siete autos eléctricos construidos por estudiantes y docentes de escuelas técnicas de Entre Ríos.
Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF
Escuelas técnicas de Paraná, Concordia, Ramírez, Gualeguaychú, Larroque y Villaguay correrán autos eléctricos en el Desafío ECO YPF, en Concepción del Uruguay
El evento reúne a 132 equipos de las 24 provincias, que presentarán vehículos eléctricos diseñados y fabricados íntegramente en los talleres escolares. La competencia es con entrada libre y gratuita con acceso a boxes promueve el aprendizaje tecnológico, el trabajo en equipo y la innovación sustentable entre jóvenes de todo el país.
Cada equipo está conformado por al menos tres pilotos, uno de ellos mujer, tres mecánicos y dos docentes responsables. Además, la escuela anfitriona instalará un taller comunitario dentro del autódromo, desde donde sus estudiantes más avanzados brindarán soporte técnico a los equipos visitantes.
Entre Ríos estará representada por siete escuelas
- Escuela de Educación Técnica N° 1 Brigadier General Pascual Echagüe de Concordia con el auto N° 46
- Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Conrado Etchebarne de Villaguay con el auto N° 75
- Escuela de Educación Técnica N° 1 General Francisco Ramírez de Paraná con el auto N° 21
- Escuela de Educación Técnica N° 3 Miguel Ángel Marsiglia de Concepción del Uruguay, que participará con dos autos los N° 50 y N° 63 en homenaje a la histórica Fórmula 5 Entrerriana.
- Escuela de Educación Técnica N° 2 "José María Colombo" de Gualeguaychú con el auto N° 93
- Escuela de Educación Técnica N° 4 "Pablo Broese" de Larroque con el auto N° 28.
Las escuelas entrerrianas agradecieron a las empresas, instituciones y profesionales que los apoyan y acompañan en la realización del auto y en el evento. La competencia que comenzó este viernes con la verificación técnica podrá verse en vivo desde RUSmediaTV el sábado desde las 16 y el domingo desde las 13.
El encuentro fue declarado de interés educativo por el Consejo General de Educación (CGE), las Cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos y el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay.
El desafío es organizado por la Fundación YPF y Desafío Eco YPF, y constituye una instancia educativa y deportiva que impulsa la formación técnica en energías sustentables, la igualdad de género y la creatividad de las juventudes.