Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Escuelas técnicas de Paraná, Concordia, Ramírez, Gualeguaychú, Larroque y Villaguay correrán autos eléctricos en el Desafío ECO YPF, en Concepción del Uruguay

8 de noviembre 2025 · 10:09hs
Escuelas técnicas de Paraná, Concordia, Ramírez, Gualeguaychú, Larroque y Villaguay correrán autos eléctricos en el Desafío ECO YPF, en Concepción del Uruguay. Se podrá seguir EN VIVO
Escuelas técnicas de Paraná, Concordia, Ramírez, Gualeguaychú, Larroque y Villaguay correrán autos eléctricos en el Desafío ECO YPF, en Concepción del Uruguay. Se podrá seguir EN VIVO
Escuelas técnicas de Paraná, Concordia, Ramírez, Gualeguaychú, Larroque y Villaguay correrán autos eléctricos en el Desafío ECO YPF, en Concepción del Uruguay. Se podrá seguir EN VIVO
Escuelas técnicas de Paraná, Concordia, Ramírez, Gualeguaychú, Larroque y Villaguay correrán autos eléctricos en el Desafío ECO YPF, en Concepción del Uruguay. Se podrá seguir EN VIVO

Siete escuelas técnicas entrerrianas participarán del Desafío ECO YPF que se desarrollará este fin de semana en Concepción del Uruguay. Serán siete autos eléctricos construidos por estudiantes y docentes de escuelas técnicas de Entre Ríos.

El evento reúne a 132 equipos de las 24 provincias, que presentarán vehículos eléctricos diseñados y fabricados íntegramente en los talleres escolares. La competencia es con entrada libre y gratuita con acceso a boxes promueve el aprendizaje tecnológico, el trabajo en equipo y la innovación sustentable entre jóvenes de todo el país.

Cada equipo está conformado por al menos tres pilotos, uno de ellos mujer, tres mecánicos y dos docentes responsables. Además, la escuela anfitriona instalará un taller comunitario dentro del autódromo, desde donde sus estudiantes más avanzados brindarán soporte técnico a los equipos visitantes.

Entre Ríos estará representada por siete escuelas

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 Brigadier General Pascual Echagüe de Concordia con el auto N° 46
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Conrado Etchebarne de Villaguay con el auto N° 75
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 General Francisco Ramírez de Paraná con el auto N° 21
  • Escuela de Educación Técnica N° 3 Miguel Ángel Marsiglia de Concepción del Uruguay, que participará con dos autos los N° 50 y N° 63 en homenaje a la histórica Fórmula 5 Entrerriana.
  • Escuela de Educación Técnica N° 2 "José María Colombo" de Gualeguaychú con el auto N° 93
  • Escuela de Educación Técnica N° 4 "Pablo Broese" de Larroque con el auto N° 28.
Las escuelas entrerrianas agradecieron a las empresas, instituciones y profesionales que los apoyan y acompañan en la realización del auto y en el evento. La competencia que comenzó este viernes con la verificación técnica podrá verse en vivo desde RUSmediaTV el sábado desde las 16 y el domingo desde las 13.

El encuentro fue declarado de interés educativo por el Consejo General de Educación (CGE), las Cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos y el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay.

El desafío es organizado por la Fundación YPF y Desafío Eco YPF, y constituye una instancia educativa y deportiva que impulsa la formación técnica en energías sustentables, la igualdad de género y la creatividad de las juventudes.

