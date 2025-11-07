Colón: colisionaron moto y bicicleta que circulaban en el mismo sentido Ocurrió en Colón. Un adolescente, quien circulaba en moto sin documentación habilitante, resultó con lesiones graves 7 de noviembre 2025 · 09:02hs

Colón: colisionaron moto y bicicleta que circulaban en el mismo sentido

Colisionaron una motocicleta Yamaha Crypton, conducida por un adolescente de 14 años y una bicicleta rodado 26 guiada por un hombre de 70 años. Ambos circulaban en la misma dirección cuando, por causas que se intentan establecer se produjo el impacto en la intersección de calles P. Cot y bulevard Ferrari de Colón.

Según supo UNO, como consecuencia del impacto, el conductor de la bicicleta debió ser asistido y trasladado en ambulancia al hospital local, donde, tras ser examinado, se determinó que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en fractura de fémur izquierdo.

En tanto, el motovehículo fue retenido por personal de Inspección Municipal, debido a que el conductor carecía de la documentación habilitante para circular