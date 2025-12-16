Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

La Justicia Federal de Paraná condenó a Maira Micaela Clemente por liderar una "empresa narco familiar" integrada por su padre y su hermana.

16 de diciembre 2025 · 09:30hs
Una mujer que encabezaba una organización dedicada al tráfico de drogas con fines de comercialización en distintos barrios de Paraná fue condenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal de Paraná. Se trata de Maira Micaela Clemente, de 35 años, quien lideraba una banda integrada por su padre, su hermana y una colaboradora. En el marco de un juicio abreviado, todos los imputados reconocieron su participación en los hechos investigados, supo UNO.

La sentencia fue dictada el 12 de diciembre por el TOF a cargo de la jueza Noemí Marta Berros. Durante la audiencia, intervino el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy, mientras que las defensas estuvieron a cargo del abogado particular Claudio Berón y de la defensora pública coadyuvante Gisela Cancellieri.

En el fallo, el Tribunal declaró a Maira Micaela Clemente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencias con fines de comercialización y se le aplicó la pena de 4 años de prisión domiciliaria. Además, deberá pagar una multa de $ 1.014.784.

En tanto, su padre Ángel Eduardo Clemente (56) y la hermana de aquella, Ángel Ayelén (29), recibieron tres años de prisión condicional por el mismo delito, pero en calidad de partícipes secundarios. La misma calificación penal y castigo judicial recibió Antonella Milagros Brafa (29), quien vendía la droga en una despensa de su propiedad en barrio Mariano Moreno. A todos se les aplicó el pago de una multa de $ 380.544.

Tribunal Oral Federal.
Los hechos juzgados ocurrieron el 14 de febrero de 2019, cuando la Policía Federal Argentina concretó dos allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, en domicilios ubicados en calle 25 de Junio y Monseñor José Dobler.

Según quedó probado en la investigación, "se constató la tenencia conjunta en poder de los nombrados, de sustancia estupefaciente (cocaína) en la cantidad total de 9 gramos", fraccionada en envoltorios pequeños y acompañada por balanzas, dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que evidenciaban que la droga estaba destinada a la comercialización.

En uno de los domicilios se secuestraron cinco envoltorios pequeños y otro de mayor tamaño, además de una balanza y cuatro teléfonos celulares. En el otro, se hallaron 19 envoltorios, tubos plásticos con restos de sustancia, otra balanza y dos teléfonos.

La jueza explicó que, conforme a la pericia química: "Los 19 envoltorios incautados en el domicilio de Brafa, individualmente considerados, no alcanzaban a 1 dosis umbral; que los 19 ‘cebollines’ pesaban en total poco más de 1 gramo, con capacidad para 5,5 dosis umbrales", aunque el fraccionamiento y el contexto demostraban el destino comercial de la droga.

Tribunal Oral Federal Parana

El inicio de la investigación

La causa se inició en febrero de 2018, a partir de una denuncia anónima y tareas de inteligencia de la PFA en el barrio La Floresta, que apuntaban inicialmente a un hombre apodado "El Gordo de los Plásticos", y a su pareja, quienes presuntamente vendían droga en una despensa conocida de la zona.

En ese marco, los investigadores realizaron vigilancias, filmaciones e intervenciones telefónicas. Con el avance de la pesquisa, surgieron conexiones con el grupo liderado por Maira Clemente. En septiembre de 2018, la PFA informó que la mujer contaba con la colaboración de su padre y que la droga se distribuía en distintos puntos de la ciudad.

Incluso, un informe policial del denominado "Operativo Blanco Verdoso" detalló los roles dentro de la organización: Maira como "organizadora", su padre Ángel en "comercio y fraccionamiento", su hermana Ángela en "manejo de dinero y droga", y Brafa en "venta al menudeo" desde su domicilio, donde también funcionaba una despensa.

En la sentencia, la jueza Berros fue contundente al señalar: "Ha quedado acreditado el dominio del hecho que ejercía Maira Micaela Clemente sobre el material estupefaciente secuestrado (…) lo que la emplaza –sin atenuantes– en el carácter de autora". En cambio, respecto de los otros tres condenados, concluyó que "no significó (…) un aporte decisivo para la ejecución del delito en cuestión, sino que prestaron una colaboración accesoria a la autora del hecho".

De este modo, el Tribunal dio por cerrada una investigación que se extendió por más de siete años y que permitió desarticular una organización familiar dedicada al tráfico de drogas al menudeo en Paraná.

