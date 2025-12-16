Alan tocó la Campana de Esperanza, el emotivo ritual que celebra la victoria de pacientes oncológicos

Alan Vallejos tiene 13 años y tocó la Campana de Esperanza en la estación del ferrocarril como el símbolo del fin de una etapa. "Se puede", dijo conmovido

La estación del ferrocarril de Paraná es, desde 2023, el escenario de una actividad profundamente humana y simbólica: la iniciativa Campana de Esperanza. Este gesto, concebido como una celebración de la vida, la sanación y la esperanza, permite a niños, jóvenes y adultos que finalizan su tratamiento oncológico tocar una campana, marcando el cierre de una etapa muy dura y el inicio de una nueva vida. El lunes 15 de diciembre fue el turno de Alan Vallejos, un niño de 13 años, quien junto a su familia, amigos, Papá Noel y un grupo de moteros solidarios llenó de sonidos la edificación de bulevar Racedo, mientras los presentes acompañaban con palmas y entonaban la canción que ya es un clásico en éstas ceremonias: Color Esperanza de Diego Torres.

La gestora de esta conmovedora iniciativa de ayuda a pacientes oncológicos es Sandra Villalba, una mujer de 52 años, ex paciente hemato-oncológica. Villalba fue diagnosticada con leucemia linfoblástica tipo 1 y, tras someterse a cinco años de tratamientos y sufrir dos recaídas, recibió el alta definitiva en 1997.

Desde que se puso en marcha en septiembre de 2023, la iniciativa celebró ya 24 toques de campana. Cada uno de estos actos, que no son espectáculos masivos sino momentos íntimos y reales, convierte el dolor en fuerza y la esperanza en sonido. Así lo describe Sandra Villalba, fundadora de Campanas de Esperanza. El impacto de la actividad es tal que las “campanas de esperanza” colman la estación ferroviaria de emoción y alegría, y a partir de su difusión, personas adultas también manifestaron su deseo de participar en el ritual.

Trabajando en una oficina en el primer piso de la estación de trenes, Villalba observaba las vías y escuchaba el silbato de las formaciones. Un día, la idea se concretó: “Qué lindo sería que los chicos que terminan la quimioterapia y obtienen el alta médica puedan tocar dos campanazos. Así, el tren lleva (simbólicamente) el mensaje de que hoy el cáncer se cura a aquellos que comienzan o están en tratamiento”, pensó, impulsando así el nacimiento de la actividad.

Esperanza y acompañamiento

Cada toque de campana representa una victoria, compartida con la familia, el entorno y la comunidad, que es tanto médica como emocional y espiritual. Los pasajeros que presencian la celebración se quedan perplejos ante el momento, reconfortados al ver a los pacientes, verdaderos "guerreros" llenos de fortaleza.

El mensaje central de la actividad es claro y poderoso: la vida merece ser celebrada, la esperanza se contagia y nadie atraviesa el cáncer en soledad.

Un pilar fundamental de la iniciativa es el músico Rolo Sartorio, quien oficia como padrino de Campana de Esperanza. Su acompañamiento aporta una profunda visibilidad y un gran sentido de humanidad y compromiso. Rolo representa la empatía, la cercanía y el abrazo simbólico a cada persona que superó la enfermedad y puede decir “lo logré”.

Alan: "Se puede"

El lunes fue el turno de Alan. El encuentro reunió a su familia, amigos, Papá Noel y moteros solidarios de Paraná y Santa Fe nucleados en CMA, una asociación de motociclistas cristianos “que se dedica a llevar la palabra de Dios a todos los rincones”, que se sumaron al festejo. “Cuando hay una oportunidad de dar una mano y celebrar la vida, estamos presentes”, señalaron.

Andrea, la mamá de Alan, cuya familia atravesó ocho años de constantes tratamientos, expresó su inmenso alivio: “Me saqué una mochila de encima que venía cargando hace años luchando con Alan. Hoy puedo decir que estoy feliz y agradecida", relató.

Alan por su parte no podía contener las lágrimas y se abrazó muy fuerte a su mamá: en pocas palabras le dedicó un mensaje a "guerreros" que están en tratamiento: "Se puede"

Rolo Sartorio, huésped de honor

La intendenta Rosario Romero hizo entrega el 30 de noviembre de 2025 de la distinción al músico Rolo Sartorio, lider de La Beriso, por su compromiso social con la campaña Campanas de Esperanza. “Es tener una mano tendida con las personas que padecen una enfermedad, especialmente con los niños”, valoró la Presidenta Municipal.

Durante la ceremonia de distinción que se desarrolló en el centro cultural Juan L. Ortiz, la presidenta municipal valoró la labor humana y solidaria del músico y líder de La Beriso, Rolando “Rolo” Sartorio, para visibilizar la problemática, fomentar la prevención y acercar contención a quienes padecen la enfermedad.

“Rolo, que es conocido por su liderazgo dentro de uno de los grupos más conocidos del país, eligió jugarse por una actitud solidaria con las personas que tienen cáncer y acompañar un proceso que hacen muchas instituciones, en especial Campanas de Esperanza”, expresó Romero.

La intendenta recordó que este tipo de distinciones tienen “un fundamento, porque es un reconocimiento de la ciudad y hacerlo visible fue lo importante en este caso”.

“Es un honor y un orgullo, agradezco que me tengan en cuenta para poder estar, acompañar a los chicos y a las familias porque no es lo mismo estar solo qué acompañado, para pasar esa transición y tocar la campana para que vuelvan sanos a casa”, dijo Sartorio luego de recibir el reconocimiento.

"Que Rolo Sartorio, músico y referente querido por varias generaciones, sea el padrino de Campana de Esperanza, tiene un significado muy profundo. Su acompañamiento aporta visibilidad, pero sobre todo humanidad y compromiso. Rolo representa la empatía, la cercanía y el abrazo simbólico a cada persona que atravesó la enfermedad y hoy puede decir “lo logré”, dijo a UNO Sandra Villalba,

Campana de Esperanza es más que una campana que suena: es una voz que afirma que sí es posible, que después del miedo siempre hay luz, y que cada historia de lucha merece ser honrada