Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

La Policía realizó un megaoperativo antidrogas con 46 allanamientos, donde se secuestraron drogas, dinero, armas y vehículos, pero no hubo detenidos.

11 de diciembre 2025 · 12:57hs
La Policía de Entre Ríos llevó adelante un amplio operativo contra el narcotráfico que incluyó 46 allanamientos y múltiples requisas vehiculares en diferentes ciudades de la provincia, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737. Más de 30 procedimientos fueron en Paraná, mientras que el resto se repartieron entre Nogoyá y Diamante. En total, en todo el operativo trabajaron más de 500 uniformados.

El despliegue se desarrolló entre la noche del 10 y la mañana de este jueves, bajo la coordinación del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, a cargo del juez Leandro D. Ríos, y la Secretaría Criminal y Correccional Nº 2, a cargo de Juan Andrés Chaulet.

El procedimiento, fue ejecutado por la Dirección General de Drogas Peligrosas, con el apoyo de las Divisiones de Drogas Peligrosas, Grupos Especiales dependientes de las Jefaturas Departamentales, y unidades tácticas G.I.A. y C.O.E., constituyendo -según señalaron- "uno de los despliegues operativos más importantes del año".

Investigación y alcance provincial

Según se informó a UNO, "las pesquisas se centraron en dos familias ampliamente conocidas en el ambiente delictivo, quienes figuran como los principales investigados". Y se agregó: "estas familias han sido objeto de diversas intervenciones previas, donde distintas divisiones y dependencias de la Policía de Entre Ríos ya habían secuestrado sustancias estupefacientes en múltiples oportunidades, lo que consolidó un historial relevante dentro de la actividad ilícita investigada".

De acuerdo con la información reunida a lo largo de la investigación, los principales involucrados operaban como proveedores de material estupefaciente en varios puntos de la provincia, lo que explica la necesidad de realizar allanamientos simultáneos en Paraná, Villa Urquiza, Nogoyá y Diamante. La investigación policial, se llevó a lo largo de más de un año, bajo las ordenes del Fiscal Dr. Leandro Ardoy, reuniendo las pruebas suficientes para dar con los resultados visibles.

Resultados del operativo

Las medidas se concretaron en las ciudades de Paraná, Villa Urquiza, Nogoyá y Diamante, donde se secuestraron:

-Cocaína y marihuana fraccionada, además de plantas de cannabis.

-Más de 12,7 millones de pesos en efectivo, monto cuya procedencia será materia de análisis judicial.

-56 teléfonos celulares, dispositivos fundamentales para el análisis de comunicaciones y estructura de la organización.

-Armas de fuego y municiones de distintos calibres.

-Cuatro balanzas, elementos de corte y utensilios con restos de estupefacientes.

-Documentación, cuadernos de anotaciones, comprobantes de transacciones y papelería vinculada a movimientos económicos.

-Equipamiento tecnológico (notebook, cámaras, DVR), rodados de distintas gamas y nueve vehículos, entre ellos utilitarios y camionetas de alta gama.

"En total, fueron 132 personas identificadas, sin registrarse detenciones al momento, quedando los investigados supeditados a la presente causa", informó la División General de Drogas Peligrosas.

Coordinación institucional

La Policía de Entre Ríos destacó la articulación sostenida con la Justicia Federal, "cuyo acompañamiento permitió ejecutar un operativo simultáneo de gran complejidad, garantizando la legalidad de las medidas y el resguardo de la cadena de custodia de todos los elementos secuestrados".

Asimismo, se resaltó "el profesionalismo del personal policial interviniente, que actuó bajo estrictos protocolos de seguridad y logística, asegurando el éxito de un procedimiento de alta magnitud que busca desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico y delitos conexos".

