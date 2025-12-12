Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Un procedimiento de Drogas Peligrosas incautó cocaína y marihuana en barrio Las Flores de Paraná, por infracción a la Ley de Narcomenudeo. Hay dos detenidos

La Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, informa que en horas de la tarde de este jueves 11 de diciembre se llevó a cabo un allanamiento en el barrio Las Flores de la ciudad de Paraná, en el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.

El procedimiento se desarrolló a partir un mandamiento judicial, bajo la orden del Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del Dr. José E. Ruhl, con la intervención del Fiscal doctor Santiago Alfieri.

El operativo fue ejecutado por personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas, contando con el apoyo táctico del Grupo Especial C.O.E., evidenciando el trabajo coordinado entre áreas operativas, periciales y autoridades judiciales. Y se destaca especialmente la presencia y supervisión directa del Poder Judicial, que acompañó las diligencias desde el inicio hasta su culminación, garantizando la transparencia, legalidad y control jurisdiccional de todas las actuaciones.

Resultados del procedimiento

En el inmueble pesquisado, se procedió al secuestro de:

• 54 envoltorios de marihuana, con un peso total de 137 gramos.

• 75 envoltorios de clorhidrato de cocaína, totalizando 30 gramos.

• $103.800 en efectivo.

• Un teléfono celular y una tijera, elementos vinculados a la actividad investigada.

Asimismo, fue identificado a un hombre y otros dos resultaron detenidos e incomunicados, quedando a disposición de la Justicia.

Durante el desarrollo del procedimiento, los investigados intentaron descartar parte del material estupefaciente arrojándolo hacia un domicilio lindero, en un claro intento por eludir el accionar policial. Uno de los masculinos, aprovechando un momento de confusión, se dio a la fuga, pero gracias a la rápida respuesta y la intervención inmediata del personal actuante, se logró impedir que completaran su cometido, asegurando la preservación de las pruebas y el normal avance de las diligencias judiciales.

La Policía de Entre Ríos resalta la importancia del trabajo articulado con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, remar¬cando que este accionar conjunto permite avanzar de manera eficaz en la prevención y el combate del narcomenudeo en la provincia, fortaleciendo la seguridad pública y la protección de la comunidad.