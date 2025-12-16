Educación pública argentina: dos docentes reconocidos entre los 50 mejores del mundo.

A pesar del complejo panorama de ajuste y recesión que atraviesa el país, la educación argentina recibió una noticia alentadora: dos docentes fueron elegidos entre los 50 mejores educadores del mundo en el marco del Gems Education Global Teacher Prize 2026, impulsado por la Fundación Varkey junto a la Unesco.

"Al dar a conocer miles de historias de héroes que han transformado la vida de jóvenes, el premio busca poner en primer plano el trabajo excepcional de los docentes en todo el mundo" , destaca la institución. El galardón final es de un millón de dólares y la distinción reconoce trayectorias excepcionales y proyectos que transforman realidades.

Dos docentes argentinos entre los 50 mejores educadores del mundo

Los seleccionados son Gloria Argentina Cisneros, maestra rural del Chaco, y Miguel Alejandro Rodríguez, profesor de educación técnica de la Ciudad de Buenos Aires. Sus historias, aunque muy distintas, coinciden en un punto clave: la convicción de que la escuela puede cambiar destinos.

Gloria Cisneros: enseñar en el impenetrable y no dejar a nadie afuera

Gloria Cisneros trabaja en la Escuela Primaria N° 793 "Don Carlos Arnaldo Jaime", en Taco Pozo, Chaco. Con 39 años y más de nueve de experiencia en contextos rurales extremos, recorre a diario y en moto largos caminos de tierra para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños que viven en parajes aislados.

En una zona sin servicios básicos como agua potable, conectividad estable o atención médica, Cisneros logró convertir la escuela en un verdadero centro comunitario. Incorporó paneles solares, tecnología, proyectos con inteligencia artificial, propuestas creativas como un "zoológico de aula" y el "libro viajero", y abrió la escuela más allá del horario tradicional.

Impulsó el proyecto "La biblioteca en mi casa", para que cada alumno tenga libros propios, y recorrió casa por casa los parajes rurales para escolarizar a todos los chicos de la zona. Además, gestionó becas para 45 estudiantes mediante acuerdos con ONGs y donantes, creó un contraturno para reforzar aprendizajes y recibe a niños de 3 a 5 años como oyentes para que lleguen alfabetizados al primer grado.

Su tarea incluye visitas domiciliarias y un acompañamiento permanente a las familias. En marzo de este año fue reconocida como Mujer Destacada del Año en la provincia del Chaco.

Miguel Rodríguez: la técnica como herramienta de inclusión

Desde hace más de 27 años, Miguel Alejandro Rodríguez enseña en escuelas públicas porteñas. Actualmente se desempeña en la Escuela Técnica N° 3 "María Sánchez de Thompson", donde transformó su manera de enseñar frente a la desmotivación que detectaba en las aulas.

Convencido de que educar no es solo transmitir contenidos, reemplazó los exámenes tradicionales por una pedagogía basada en la empatía y la resolución de problemas reales. De esa experiencia nació el Club de Ciencias Cóndor, un espacio que desde 2012 funciona como refugio y oportunidad para jóvenes de distintos contextos sociales, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad.

En el club, estudiantes que nunca habían imaginado armar un circuito o desarrollar un proyecto científico descubren capacidades propias y nuevas posibilidades de futuro. El proyecto, además, trasciende la escuela: los alumnos viajan a comunidades rurales para entregar sus desarrollos tecnológicos y capacitar a otros, generando un círculo virtuoso de solidaridad y compromiso social.

La labor de Rodríguez ya fue reconocida con premios como Docentes de la Ciudad, Innovar, y distinciones de la Fundación YPF y la Fundación Banco Petersen.

La selección de Cisneros y Rodríguez entre los 50 mejores docentes del mundo no solo destaca trayectorias individuales, sino que vuelve a poner en valor el rol central de la educación pública y de quienes, aun en condiciones adversas, sostienen la escuela como espacio de igualdad, inclusión y futuro.