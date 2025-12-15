Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Lanzan una promoción 3x2 en alojamientos para incentivar el turismo en Paraná durante la temporada de verano

15 de diciembre 2025 · 14:25hs
En el marco de la campaña Hola Paraná, los visitantes de la capital entrerriana podrán acceder a un 3x2 (pagan dos días y se alojan tres) en establecimientos adheridos, entre el 15 de diciembre y el 21 de marzo. Es parte de un plan estratégico de marketing que desarrollan las organizaciones del Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad.

Es importante destacar que todos los alojamientos adheridos están formalmente constituidos, cumpliendo con todas las normativas de la ley. El listado puede consultarse acá

La presidenta municipal, Rosario Romero, destacó el valor del trabajo articulado para impulsar al sector. “Paraná tiene un enorme potencial turístico y queremos que cada vez más personas la descubran, la recorran y la disfruten”, afirmó.

Además, subrayó que se pone en práctica una herramienta concreta para fortalecer la actividad local: “Este tipo de acciones nos permite acompañar a los prestadores locales, promover el movimiento económico y consolidar a la ciudad como un destino atractivo”, sostuvo.

El subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, destacó que la iniciativa surgió de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), que es parte del Ente de Turismo. “Este 3x2 se suma a otras acciones que buscan atraer la llegada de visitantes en esta temporada y son desarrolladas por una alianza pública y privada que se propone, a través del turismo, dinamizar la economía local y generar empleo”, sostuvo.

Sobre Hola Paraná

Es parte del Plan Operativo de Marketing 2025-2027 que implementan en conjunto el EMPATUR y la Municipalidad con el objetivo de seguir consolidando a la ciudad como destino turístico a nivel nacional y potenciar la llegada de visitantes.

Son parte de esta campaña la difusión de otros atractivos como: río, playas, naturaleza, deporte, aventura, arte, historia, cultura y paseos de compras. También, servicios como el Paraná Bus Turístico y el Islote Curupí, la cercanía con Buenos Aires, Córdoba y Rosario y el posicionamiento de Paraná como Capital Nacional del Pescado de Río, uno de los atributos más destacados por los turistas que a la vez es símbolo de identidad y orgullo para los paranaenses.

Entre otras acciones, se realiza difusión en medios regionales y nacionales, vía pública en capitales cercanas, participación en ferias nacionales e internacionales y se trabaja con influencers del sector que llegan a la ciudad para generar contenidos. Además, gracias a una estrategia de captación de eventos y una agenda de calidad, se mantiene la relevancia de Paraná a nivel nacional como destino del turismo de reuniones, un segmento que genera más ingresos y permite fomentar el turismo todo el año.

