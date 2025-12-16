Uno Entre Rios | Policiales | Policía

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Una mujer denunció que un efectivo policial intentó tocarla de manera indebida mientras visitaba a su madre internada en el hospital Masvernat.

16 de diciembre 2025 · 10:49hs
Denuncian que un efectivo policial habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia.

Denuncian que un efectivo policial habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia.

Un hecho fue denunciado en la Comisaría Cuarta y tiene como involucrado a un efectivo de la Policía de Entre Ríos. Según se pudo conocer, el episodio habría ocurrido dentro del hospital Masvernat de Concordia, donde el funcionario se desempeñaba como guardia de seguridad.

Siempre de acuerdo a la denuncia, la mujer se encontraba en el nosocomio visitando a su madre, quien permanecía internada, cuando el efectivo habría intentado tocarla de manera indebida. Ante esta situación, la presunta víctima realizó de inmediato la presentación policial, lo que dio inicio a las actuaciones correspondientes.

Una mujer denunció haber sido tocada por un efectivo policial en un hospital de Concordia

Desde la Jefatura Departamental de Policía de Concordia explicaron a este medio que, una vez conocida la denuncia, "se tomaron todas las medidas necesarias, se tomó contacto también con la denunciante y es por eso que estamos trabajando y viendo esta situación", señalaron.

La causa fue caratulada como "presunto abuso sexual simple" y quedó bajo la supervisión de la fiscal Evelina Espinoza, quien dispuso las primeras medidas probatorias con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. En esta etapa de la investigación se busca recolectar testimonios y otros elementos que permitan determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del denunciado.

