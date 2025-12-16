Uno Entre Rios | La Provincia | Abel Antivero

Abel Antivero pidió creatividad al gobierno para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones

Abel Antivero, nuevo titular de Agmer, rechazó una reforma previsional y reclamó la apertura urgente de paritarias para garantizar el inicio del ciclo lectivo

16 de diciembre 2025 · 11:22hs
Abel Antivero, profesor de Historia y flamante secretario general del gremio docente Agmer, asumirá formalmente su cargo el próximo 26 de diciembre con una postura firme frente a la posible reforma previsional (Ley 8.732) que, según advirtió, el gobierno provincial busca instalar en la agenda pública. El dirigente encabezó la lista Marcha Blanca, que se impuso en las elecciones gremiales realizadas en septiembre.

El dirigente expresó su preocupación por la forma en que el Ejecutivo estaría avanzando sobre el tema jubilatorio, aun sin un proyecto de ley concreto. “No hay oficialmente un proyecto de ley todavía, pero vemos que ya lo empieza a instalar en los medios. Se busca instalar en la agenda pública para ver que consenso social tiene”, señaló.

Reforma jubilatoria

En ese marco, Antivero remarcó que el sindicato rechaza cualquier modificación que implique afectar el 82% móvil de los trabajadores. Consultado sobre la necesidad de buscar alternativas al déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, sostuvo que es el propio gobierno el que debe asumir esa responsabilidad. “En cuanto al déficit, el gobierno suele tirarnos la pelota a nosotros. Nosotros decimos que los especialistas en economía tienen que demostrar y pensar otra fuente de recurso sin que los trabajadores sean variables de ajuste. Por lo tanto, en alguna entrevista yo acepté esa cuestión de que tiene que demostrar la creatividad es el mismo gobierno”, afirmó.

Asimismo, cuestionó uno de los argumentos oficiales para elevar la edad jubilatoria, basado en el aumento de la expectativa de vida. “Hay un argumento por parte de este gobierno, inclusive del anterior, porque en algún momento también tuvimos un debate con la gestión de Bordet, donde el fundamento es que la expectativa de vida aumentó, por lo tanto eso justifica elevar la edad jubilatoria, pero también hay que pensar las condiciones laborales de los docentes”, indicó, y agregó que la creciente conflictividad social y la crisis económica impactan de lleno en el trabajo cotidiano en las escuelas.

Antivero subrayó que los docentes suelen ser el primer sostén de familias atravesadas por la pobreza y la desocupación, recordando incluso experiencias de la historia reciente como la crisis de 200. En ese sentido, advirtió sobre el desgaste físico y psicológico con el que muchos trabajadores llegan a la edad jubilatoria. “Por lo tanto, nosotros decimos que al llegar a edad jubilatoria vigente encontramos un alto índice de docente con muchas atenciones tanto psicológicas e inclusive físicas. Por lo tanto, estamos hablando de que hay que hacer una lectura sobre eso, porque hay una situación que no está mirando”, sostuvo.

Finalmente, el nuevo secretario general de Agmer reclamó la apertura inmediata de la paritaria salarial para evitar conflictos al inicio del ciclo lectivo. “Hay que buscar en los archivos: a esto lo planteamos la mayoría de las veces en el mes de diciembre con tal de llegar al ciclo lectivo del año siguiente con una salida que permita que los chicos arranquen el ciclo”, expresó, y concluyó: “Nosotros estamos dispuestos a sentarnos y llegar en condiciones para que en marzo los chicos arranquen las clases”.

