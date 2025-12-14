Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

La Sala Mayo de Paraná fue el escenario de la primera ronda de negocios que reunió a 84 emprendedores y empresarios. Reunió 84 emprendedores.

La Sala Mayo el escenario de la primera ronda de negocios que reunió a 84 emprendedores y empresarios en Paraná. El evento, apoyado por la Municipalidad de Paraná, fortaleció el entramado productivo local y regional, la articulación empresarial y generó nuevas oportunidades de conexión.

El encuentro “fue fundamental para que los empresarios busquen no solo negocios, sino también vínculos que les permitan progresar en sus emprendimientos”, indicó el Jefe de Gabinete de Paraná, Santiago Halle.

Enseguida destacó que en la jornada “participaron 84 emprendedores y empresarios, lo que le dio la oportunidad de ampliar su agenda de contactos y tener buenos negocios”.

Al respecto, el funcionario precisó que “las Pymes generan el 70% del empleo en el país, por eso desde la Municipalidad de Paraná se los acompaña y apoya”.

Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, resaltó que “esta iniciativa forma parte de la solicitud de la intendenta Rosario Romero de ser un Estado Facilitador, por lo que estamos muy contentos con la gran cantidad de empresas de la ciudad y la zona de influencia que se han sumado a esta primera experiencia de ronda de negocios”.

El presidente del área de Jóvenes Empresarios del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), Esteban Danessi, describió el evento como un encuentro entre oferta y demanda, donde los participantes pudieron ofrecer sus productos y servicios. “La convocatoria fue amplia, utilizando todos los medios posibles, y tuvimos una gran representación de diversos rubros, particularmente en servicios digitales y tecnologías”, comentó.

El director de Rondas de Negocios de la Confederación Argentina de la Mediana Emrpesa (CAME), Carlos Verniar, subrayó la importancia de estas iniciativas para las Pymes, que a menudo enfrentan dificultades para establecer relaciones comerciales. “La ronda de negocios es una herramienta ideal para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a conectarse con clientes y proveedores”, concluyó.