Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

La Sala Mayo de Paraná fue el escenario de la primera ronda de negocios que reunió a 84 emprendedores y empresarios. Reunió 84 emprendedores.

14 de diciembre 2025 · 18:06hs
La Sala Mayo de Paraná fue el escenario de la primera ronda de negocios que reunió a 84 emprendedores y empresarios. 

La Sala Mayo de Paraná fue el escenario de la primera ronda de negocios que reunió a 84 emprendedores y empresarios. 

La Sala Mayo el escenario de la primera ronda de negocios que reunió a 84 emprendedores y empresarios en Paraná. El evento, apoyado por la Municipalidad de Paraná, fortaleció el entramado productivo local y regional, la articulación empresarial y generó nuevas oportunidades de conexión.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná trabaja para emprendedores y microemprendedores

Sobre el encuentro en Paraná

El encuentro “fue fundamental para que los empresarios busquen no solo negocios, sino también vínculos que les permitan progresar en sus emprendimientos”, indicó el Jefe de Gabinete de Paraná, Santiago Halle.

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná.

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

parana: fallecio un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Enseguida destacó que en la jornada “participaron 84 emprendedores y empresarios, lo que le dio la oportunidad de ampliar su agenda de contactos y tener buenos negocios”.

Al respecto, el funcionario precisó que “las Pymes generan el 70% del empleo en el país, por eso desde la Municipalidad de Paraná se los acompaña y apoya”.

Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, resaltó que “esta iniciativa forma parte de la solicitud de la intendenta Rosario Romero de ser un Estado Facilitador, por lo que estamos muy contentos con la gran cantidad de empresas de la ciudad y la zona de influencia que se han sumado a esta primera experiencia de ronda de negocios”.

El presidente del área de Jóvenes Empresarios del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), Esteban Danessi, describió el evento como un encuentro entre oferta y demanda, donde los participantes pudieron ofrecer sus productos y servicios. “La convocatoria fue amplia, utilizando todos los medios posibles, y tuvimos una gran representación de diversos rubros, particularmente en servicios digitales y tecnologías”, comentó.

El director de Rondas de Negocios de la Confederación Argentina de la Mediana Emrpesa (CAME), Carlos Verniar, subrayó la importancia de estas iniciativas para las Pymes, que a menudo enfrentan dificultades para establecer relaciones comerciales. “La ronda de negocios es una herramienta ideal para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a conectarse con clientes y proveedores”, concluyó.

Paraná Empresarios Negocios
Noticias relacionadas
parana: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaina

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

analizan un transporte fluvial entre parana y santa fe con inversion publico - privada 

Analizan un transporte fluvial entre Paraná y Santa Fe con inversión público - privada 

Conmoción en el centro de Paraná por la muerte de Pedro Tori, conocido por pasear con Cortito.

Conmoción en el centro de Paraná por la muerte de Pedro Tori, conocido por pasear con "Cortito"

Pasar las Fiestas en alguna casa quinta es un clásico en Paraná y alrededores

Alquilar una casa quinta para pasar las Fiestas es una odisea en la zona

Ver comentarios

Lo último

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Ultimo Momento
Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

Policiales
Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Ovación
Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

La provincia
Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

Dejanos tu comentario