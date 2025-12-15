Paraná: choferes nucleados en UTA fueron recibidos por autoridades del Concejo Deliberante

Conductores de colectivos de las empresas Ersa y Mariano Moreno cesanteados se concentran este lunes en plaza 1° de Mayo, frente a la Municipalidad de Paraná mientras los referentes de la Unión Tranviariso Automotor (UTA) fueron recibidos por el presidente del Concejo Deliberante de Paraná, David Cáceres. La movilización se realiza a días de la transición de la concesión del transporte urbano de pasajeros a la empresa San José UTE y en medio de la incertidumbre sobre el futuro laboral y económico de un gran número de trabajadores. Lo que reclaman son respuestas por los despidos y la falta de resoluciones frente a su situación actual.