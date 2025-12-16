Vacaciones caras: multas de hasta 10.000 dólares sorprenden a argentinos en Uruguay.

Numerosos ciudadanos argentinos comenzaron a recibir en las últimas semanas notificaciones por deudas de tránsito correspondientes a infracciones cometidas durante el verano pasado en Uruguay . En algunos casos, los montos superan los $10.000 dólares, lo que equivale a más de $600.000 al tipo de cambio actual.

Según denuncian los afectados, no fueron notificados al momento de salir del país, tal como establece la normativa vigente, y muchos se enteraron varios meses después.

En junio de 2024, el gobierno uruguayo decidió avanzar en un tema pendiente de su sistema de tránsito: el cobro de infracciones a vehículos extranjeros. Hasta ese momento, las cámaras de fotomultas no generaban cargos para autos de turistas internacionales, entre ellos los miles de vehículos argentinos que cada verano circulan por las rutas y calles de Punta del Este.

Mediante el Decreto 176/024, el entonces presidente Luis Lacalle Pou dispuso que "cuando el infractor de tránsito en jurisdicción nacional o departamental no acredite su residencia legal en territorio nacional, abonará las multas por infracciones de tránsito antes de abandonar el país". Sin embargo, muchos turistas argentinos aseguran que la medida no fue comunicada de manera adecuada y que, además, no se cumplió con la obligación de notificar ni exigir el pago al momento de dejar Uruguay.

Algunos extranjeros incluso tomaron conocimiento de las multas varios meses después de sus vacaciones, cuando ya se encontraban nuevamente en Argentina. Es el caso de Marina, una turista porteña de 35 años que pasó unas semanas en Punta del Este a principios de año sin saber del cambio normativo. Según relató, descubrió que acumulaba infracciones registradas en febrero pasado cuando su novio intentó inscribirse en el sistema de telepeaje uruguayo y no pudo hacerlo. Al consultar la página oficial de multas, se encontró con una deuda de 5.000 dólares. Todas las infracciones habían sido registradas en el trayecto que une Colonia con Punta del Este.

Casos como el de Marina, quien prefirió no dar a conocer su apellido, comienzan a multiplicarse a pocas semanas del inicio de una nueva temporada de verano. Las multas por exceso de velocidad en rutas uruguayas ascienden actualmente a unos 440 dólares, y hay argentinos que acumulan sanciones económicas cercanas a los $10.000 dólares. Desde la Intendencia de Maldonado indicaron que también se detectaron casos de turistas extranjeros (sin precisar nacionalidad) con deudas de hasta 40.000 dólares.

Según informa el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), la velocidad máxima en zonas urbanas de Maldonado es de 45 kilómetros por hora. En autopistas y rutas interbalnearias, los límites varían según el tramo. En todas estas vías, incluida la ruta más utilizada por los argentinos entre Colonia y Punta del Este, hay radares que indican la velocidad a la que circula el vehículo y, a pocos metros, cámaras que registran las infracciones.

Autoridades de Tránsito de Maldonado señalaron que, por el momento, no se aplican inhibiciones para ingresar o salir del país en caso de multas impagas. "Pese a que existe un decreto que dice que no se debería dejar salir del país si se registran multas sin pagar, eso todavía no se cumple. Aún no hay un control efectivo que inhiba la salida ni la entrada al país por multas impagas. La idea es que en algún momento lo haya, quizás el año que viene. Todo depende de las actitudes que tome el Poder Ejecutivo", explicó Juan Pigola, director general del Departamento de Movilidad de la intendencia.

De todos modos, el funcionario remarcó la importancia de regularizar las deudas. Aclaró que, si durante un control la policía o los inspectores de tránsito detectan que un vehículo tiene más de 15 multas impagas, están obligados a incautarlo.

El decreto presidencial también establece los métodos de pago disponibles para las infracciones cometidas por turistas con vehículos de patente extranjera. Las multas pueden abonarse a través de la web o la aplicación del Sucive, en redes de cobranza de todo el país u otros mecanismos electrónicos.

De acuerdo con testimonios de argentinos afectados, las notificaciones llegan por distintas vías. Algunos recibieron avisos por correo electrónico varios meses después, mientras que otros no fueron notificados y se enteraron de sus deudas al consultar el sistema web o al intentar adherirse al telepeaje. Pigola indicó que la forma más sencilla de verificar si un vehículo registra multas es ingresar al sitio oficial www.impo.com.uy e ingresar el número de patente en el buscador.

A estas infracciones se suman las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Desde 2015, Uruguay aplica una ley de Alcohol Cero al volante, que no admite ningún nivel de alcoholemia. En caso de un control positivo, se retira la licencia de conducir y, para recuperarla, el infractor debe pagar una multa equivalente a US$700. La misma sanción rige para la detección de consumo de drogas psicotrópicas. Si no hay otro conductor habilitado en el vehículo, también se procede a su retención. Estos controles se realizan durante todo el año.

La difusión de estas deudas coincide con expectativas optimistas para la próxima temporada turística. "Vamos a tener una muy buena temporada", afirmó Javier Azcurra, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo y director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este. Según el organismo, el verano próximo podría superar al anterior, que recibió unos 300.000 turistas argentinos, el 70% del total de visitantes de Punta del Este.

Entre fines de diciembre y los primeros días de enero están previstas alrededor de 50 fiestas orientadas al público joven, además de cientos de espectáculos y eventos culturales. Azcurra señaló que se espera el regreso de un segmento de argentinos que hacía años no vacacionaba en Uruguay, impulsado por precios más competitivos y una mayor facilidad para acceder a dólares. "Esa conjunción lleva a que se dé algo que nosotros podríamos llamar un 'efecto rebote': hay una franja de turistas que hace mucho tiempo que no va a Uruguay y, por estas dos razones, este año tiene la posibilidad de volver".