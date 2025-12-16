Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130 Un motociclista de 31 años sufrió graves fracturas al chocar contra un auto en la noche del lunes sobre la Ruta Provincial 130, en el departamento Colón. 16 de diciembre 2025 · 10:45hs

Un motociclista sufrió graves fracturas en una de sus piernas en un fuerte choque contra un auto. El siniestro vial ocurrió la noche de lunes sobre la Ruta Provincial N° 130 en la localidad en Colón.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental, el incidente se registró alrededor de las 21 en el kilómetro 2,5. Por razones que se tratan de establecer, una moto marca Corven Energy 110 cc., conducida por un hombre de 31 años, que circulaba en sentido norte a sur, colisionó con un automóvil marca Volkswagen Gol, guiado por un conductor de 41 años, quien lo hacía en sentido contrario por la misma arteria.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto debió ser trasladado en ambulancia al nosocomio local donde, luego de ser examinado por los profesionales intervinientes, se dictaminó que presentaba lesiones de carácter graves, consistentes en fractura de rótula derecha, fractura de fémur derecho, luxación de hombro izquierdo y escoriaciones varias.