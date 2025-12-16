Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas Un adolescente de 14 años fue atacado por una patota en Ceibas a la salida de una fiesta. Tras ser dado de alta, volvió a ser internado por graves síntomas. 16 de diciembre 2025 · 13:03hs

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas.

Un adolescente de 14 años resultó gravemente herido tras ser atacado por una patota en la localidad de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, a la salida de una fiesta de egresados, a pocas cuadras del Polideportivo Municipal.

De acuerdo a lo informado, el menor fue atendido de urgencia y dado de alta, aunque posteriormente debió ser internado nuevamente en el Hospital Eva Duarte al presentar vómitos con sangre, fuertes dolores de cabeza y mareos.

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

LEER MÁS: Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia Violento ataque a un joven de 14 años a la salida de una fiesta en Ceibas Hospital EVA DUARTE (1).jpeg La investigación del hecho está a cargo de la Comisaría de Ceibas, bajo la supervisión del fiscal auxiliar de Villa Paranacito, doctor Gastón Popelka. La denuncia fue radicada por la madre de la víctima el domingo por la tarde y, según las primeras informaciones, entre los agresores habría al menos una persona mayor de edad.