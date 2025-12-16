Uno Entre Rios | Policiales | Adolescente

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Un adolescente de 14 años fue atacado por una patota en Ceibas a la salida de una fiesta. Tras ser dado de alta, volvió a ser internado por graves síntomas.

16 de diciembre 2025 · 13:03hs
Un adolescente de 14 años resultó gravemente herido tras ser atacado por una patota en la localidad de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, a la salida de una fiesta de egresados, a pocas cuadras del Polideportivo Municipal.

De acuerdo a lo informado, el menor fue atendido de urgencia y dado de alta, aunque posteriormente debió ser internado nuevamente en el Hospital Eva Duarte al presentar vómitos con sangre, fuertes dolores de cabeza y mareos.

Violento ataque a un joven de 14 años a la salida de una fiesta en Ceibas

La investigación del hecho está a cargo de la Comisaría de Ceibas, bajo la supervisión del fiscal auxiliar de Villa Paranacito, doctor Gastón Popelka. La denuncia fue radicada por la madre de la víctima el domingo por la tarde y, según las primeras informaciones, entre los agresores habría al menos una persona mayor de edad.

Adolescente Ceibas Entre Ríos
