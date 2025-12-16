Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Dos hermanos fueron detenidos en la madrugada tras disparos contra una vivienda, uno sospechado de efectuar los tiros y el otro por resistencia a la autoridad.

Dos hombres fueron detenidos en la madrugada de este lunes en la ciudad de Paraná luego de un violento episodio con disparos de arma de fuego contra una vivienda. El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Sexta y no se registraron personas heridas.

De acuerdo a la información policial, el puesto de facción de la Escuela Giachino solicitó colaboración tras escuchar detonaciones de armas de fuego. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien señaló que un hombre, vestido con una remera negra, habría efectuado disparos en dirección a su domicilio, sin que los proyectiles impactaran en la vivienda.

Al intentar identificar al sospechoso, el individuo se dio a la fuga por la parte trasera del inmueble, aunque fue demorado a pocos metros. Este sujeto quedó detenido sospechado de haber realizado los disparos y durante el procedimiento intentó agredir al personal policial.

En tanto, su hermano intervino para evitar la detención y fue reducido posteriormente, quedando detenido por el delito de resistencia a la autoridad.

Detenidos

En el lugar se secuestraron dos vainas servidas calibre .40, marca Smith & Wesson (S&W). Tras la comunicación con la Fiscal de Investigación y Litigación, se ordenó el alojamiento de ambos detenidos en Alcaidía, previo cumplimiento de los pasos de rigor. El procedimiento estuvo a cargo de personal policial de la Comisaría Sexta.