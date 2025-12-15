Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede.

Argentina y España se enfrentan en la Finalissima el viernes 27 de marzo de 2026 en Qatar, tras ser campeones de la Copa América y la Eurocopa.

Lo que antes era un secreto a voces, finalmente se confirmó: la Finalissima entre Argentina y España será una realidad . Tras meses de negociaciones entre la Conmebol, la UEFA y la FIFA, se alcanzó un acuerdo entre todas las partes involucradas y el esperado enfrentamiento entre ambas potencias del fútbol se llevará a cabo.

Es importante recordar que la Selección Argentina llega a este encuentro como campeona de la Copa América 2024, lo que le otorga el derecho de disputar este enfrentamiento ante los europeos. Por su parte, España llega como actual campeona de la Eurocopa 2024, lo que le da también el visto bueno para participar en esta histórica Finalissima. Así, la explicación detrás de este enfrentamiento entre dos de las selecciones más exitosas de los últimos años queda clara.

Argentina y España, los campeones de América y Europa, se verán las caras en Qatar

Embed

El partido se disputará el viernes 27 de marzo de 2026 en Qatar y tendrá como objetivo enfrentar a dos de las mejores selecciones del mundo, campeonas de sus respectivos continentes. Esta edición de la Finalissima cuenta con un condimento especial, ya que se jugará cerca del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Este esperado duelo no solo enfrentará a las mejores selecciones del planeta, sino que también será el escenario de un choque generacional: Lionel Messi contra Lamine Yamal. El astro argentino, que ha dominado el fútbol durante dos décadas, se medirá a la joven promesa española, que ha irrumpido en el deporte con un talento asombroso.

Cabe recordar que, en la edición anterior de la Finalissima, jugada el miércoles 1° de junio de 2022 en Wembley, Argentina derrotó a Italia por un contundente 3-0. En ese partido, los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, lo que dejó claro el dominio sudamericano en aquella edición.