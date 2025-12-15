Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Argentina y España se enfrentan en la Finalissima el viernes 27 de marzo de 2026 en Qatar, tras ser campeones de la Copa América y la Eurocopa.

15 de diciembre 2025 · 13:39hs
Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede.

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede.

Lo que antes era un secreto a voces, finalmente se confirmó: la Finalissima entre Argentina y España será una realidad. Tras meses de negociaciones entre la Conmebol, la UEFA y la FIFA, se alcanzó un acuerdo entre todas las partes involucradas y el esperado enfrentamiento entre ambas potencias del fútbol se llevará a cabo.

Es importante recordar que la Selección Argentina llega a este encuentro como campeona de la Copa América 2024, lo que le otorga el derecho de disputar este enfrentamiento ante los europeos. Por su parte, España llega como actual campeona de la Eurocopa 2024, lo que le da también el visto bueno para participar en esta histórica Finalissima. Así, la explicación detrás de este enfrentamiento entre dos de las selecciones más exitosas de los últimos años queda clara.

Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol.

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

LEER MÁS: ¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

Argentina y España, los campeones de América y Europa, se verán las caras en Qatar

Embed

El partido se disputará el viernes 27 de marzo de 2026 en Qatar y tendrá como objetivo enfrentar a dos de las mejores selecciones del mundo, campeonas de sus respectivos continentes. Esta edición de la Finalissima cuenta con un condimento especial, ya que se jugará cerca del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Este esperado duelo no solo enfrentará a las mejores selecciones del planeta, sino que también será el escenario de un choque generacional: Lionel Messi contra Lamine Yamal. El astro argentino, que ha dominado el fútbol durante dos décadas, se medirá a la joven promesa española, que ha irrumpido en el deporte con un talento asombroso.

Cabe recordar que, en la edición anterior de la Finalissima, jugada el miércoles 1° de junio de 2022 en Wembley, Argentina derrotó a Italia por un contundente 3-0. En ese partido, los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, lo que dejó claro el dominio sudamericano en aquella edición.

Argentina España Finalissima
Noticias relacionadas
Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná.

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA.

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup.

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Ver comentarios

Lo último

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa Transformar la Secundaria

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa "Transformar la Secundaria"

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Ultimo Momento
Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa Transformar la Secundaria

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa "Transformar la Secundaria"

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida

La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Policiales
Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Ovación
Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

La provincia
Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos

Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos

Paraná: choferes nucleados en UTA fueron recibidos por autoridades del Concejo Deliberante

Paraná: choferes nucleados en UTA fueron recibidos por autoridades del Concejo Deliberante

Murió el abogado Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano

Murió el abogado Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano

Dejanos tu comentario