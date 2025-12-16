Uno Entre Rios | Escenario | Eve Miranda

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

La cantante Eve Miranda se presentará este viernes 19 de diciembre, a las 20.30, en La Casa de la Cultura, al frente de Eve Miranda Jazz Fusion Grupo

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

16 de diciembre 2025 · 16:02hs
Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

FERNANDA RIVERO / UNO

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

La cantante Eve Miranda se presentará este viernes 19 de diciembre, a las 20.30, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos (Enrique Carbó 194), al frente de Eve Miranda Jazz Fusion Grupo, un proyecto que propone un recorrido por el jazz y las músicas latinoamericanas desde una mirada contemporánea y colectiva.

Eve Miranda llega a la Casa de la Cultura

El concierto reunirá a una formación de nueve músicos, con percusión, contrabajo, guitarra eléctrica, batería, sección de vientos —trompeta, saxo alto, trombón tenor y trombón bajo— y voz. La propuesta combina arreglos originales y versiones que dialogan entre el jazz, el afrojazz y la música popular latinoamericana.

la calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sabado en parana

La calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sábado en Paraná

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

En diálogo con UNO, Eve Miranda explicó que el grupo nació este año y que esta será su segunda presentación formal. La primera tuvo lugar en septiembre, en el marco de la Jam de Racing. “La idea empezó a gestarse en febrero. Veníamos de tocar y surgió la inquietud de trabajar música en español y latinoamericana, algo que para mí tiene un proceso más profundo”, señaló.

La artista contó que, antes de abocarse al jazz, su formación estuvo ligada a la música latinoamericana, experiencia que hoy reaparece en este proyecto. “Es una manera de unir lo que traigo conmigo desde antes con el lenguaje que vengo estudiando en los últimos años”, explicó.

El repertorio del concierto se organiza en tres ejes: una línea vinculada al afrojazz, otra centrada en standards de jazz —baladas y swing— y una tercera dedicada a la música latinoamericana, con versiones de autores y referentes como Nina Simone, Ella Fitzgerald, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui y Vinicius de Moraes, entre otros.

Miranda, de 34 años, nació en Puerto Montt, Chile, y vive en Paraná desde hace cinco años, donde estudia canto popular y desarrolla su actividad artística. “A veces el jazz se percibe como algo lejano o demasiado intelectual. Para mí, unirlo con la música popular latinoamericana es una forma de acercarlo, de jugar con los estilos y los timbres, sin la necesidad de demostrar virtuosismo”, afirmó.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $12.000. Para adquirirlas, se puede contactar al 343 4681935. Durante la noche habrá cantina, con opciones para comer y beber.

LEER MÁS: Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Eve Miranda La Casa de la Cultura jazz Música
Noticias relacionadas
Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

el streaming de cientificos del conicet gano el martin fierro de oro

El streaming de científicos del Conicet ganó el Martín Fierro de Oro

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena

El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena

Ver comentarios

Lo último

Indec: el PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y mostró una leve mejora

Indec: el PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y mostró una leve mejora

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

Vacaciones caras: multas de hasta 10.000 dólares sorprenden a argentinos en Uruguay

Vacaciones caras: multas de hasta 10.000 dólares sorprenden a argentinos en Uruguay

Ultimo Momento
Indec: el PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y mostró una leve mejora

Indec: el PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y mostró una leve mejora

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

Vacaciones caras: multas de hasta 10.000 dólares sorprenden a argentinos en Uruguay

Vacaciones caras: multas de hasta 10.000 dólares sorprenden a argentinos en Uruguay

La calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sábado en Paraná

La calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sábado en Paraná

Educación pública argentina: dos docentes reconocidos entre los 50 mejores del mundo

Educación pública argentina: dos docentes reconocidos entre los 50 mejores del mundo

Policiales
Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Ovación
El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

La provincia
Expulsaron a la exagente que eliminó datos del Registro Civil de Entre Ríos

Expulsaron a la exagente que eliminó datos del Registro Civil de Entre Ríos

Alan tocó la Campana de Esperanza, el emotivo ritual que celebra la victoria de pacientes oncológicos

Alan tocó la Campana de Esperanza, el emotivo ritual que celebra la victoria de pacientes oncológicos

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Abel Antivero pidió creatividad al gobierno para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones

Abel Antivero pidió creatividad al gobierno para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones

Dejanos tu comentario