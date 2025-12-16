Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

La cantante Eve Miranda se presentará este viernes 19 de diciembre, a las 20.30, en La Casa de la Cultura, al frente de Eve Miranda Jazz Fusion Grupo

La cantante Eve Miranda se presentará este viernes 19 de diciembre, a las 20.30, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos (Enrique Carbó 194), al frente de Eve Miranda Jazz Fusion Grupo, un proyecto que propone un recorrido por el jazz y las músicas latinoamericanas desde una mirada contemporánea y colectiva.

El concierto reunirá a una formación de nueve músicos , con percusión, contrabajo, guitarra eléctrica, batería, sección de vientos —trompeta, saxo alto, trombón tenor y trombón bajo— y voz. La propuesta combina arreglos originales y versiones que dialogan entre el jazz, el afrojazz y la música popular latinoamericana.

En diálogo con UNO, Eve Miranda explicó que el grupo nació este año y que esta será su segunda presentación formal. La primera tuvo lugar en septiembre, en el marco de la Jam de Racing. “La idea empezó a gestarse en febrero. Veníamos de tocar y surgió la inquietud de trabajar música en español y latinoamericana, algo que para mí tiene un proceso más profundo”, señaló.

La artista contó que, antes de abocarse al jazz, su formación estuvo ligada a la música latinoamericana, experiencia que hoy reaparece en este proyecto. “Es una manera de unir lo que traigo conmigo desde antes con el lenguaje que vengo estudiando en los últimos años”, explicó.

El repertorio del concierto se organiza en tres ejes: una línea vinculada al afrojazz, otra centrada en standards de jazz —baladas y swing— y una tercera dedicada a la música latinoamericana, con versiones de autores y referentes como Nina Simone, Ella Fitzgerald, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui y Vinicius de Moraes, entre otros.

Miranda, de 34 años, nació en Puerto Montt, Chile, y vive en Paraná desde hace cinco años, donde estudia canto popular y desarrolla su actividad artística. “A veces el jazz se percibe como algo lejano o demasiado intelectual. Para mí, unirlo con la música popular latinoamericana es una forma de acercarlo, de jugar con los estilos y los timbres, sin la necesidad de demostrar virtuosismo”, afirmó.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $12.000. Para adquirirlas, se puede contactar al 343 4681935. Durante la noche habrá cantina, con opciones para comer y beber.