La calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sábado en Paraná

La calle de los libros llegará este sábado 20 de diciembre a la ciudad de Paraná con una feria dedicada a las editoriales y librerías entrerrianas

16 de diciembre 2025 · 15:02hs
La calle de los libros llegará este sábado 20 de diciembre a la ciudad de Paraná con una feria dedicada a las editoriales y librerías entrerrianas. La actividad se desarrollará desde las 18, sobre calle San Martín, entre Colón y La Paz, con acceso libre y gratuito.

La propuesta reunirá a sellos independientes y librerías, que ofrecerán un catálogo diverso de libros nuevos y usados, destinado a lectores de todas las edades. Habrá títulos de ficción, no ficción, poesía, narrativa, biografías, libros periodísticos e históricos, además de fanzines y otras producciones editoriales.

El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y se propone acercar el trabajo de editoriales, libreros y autores de la provincia al público que transita uno de los principales paseos del centro paranaense.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó la importancia de “compartir con público de todas las edades el trabajo de las librerías, editoriales y escritores de la provincia, impulsando también el hábito de la lectura”. En ese sentido, señaló que la feria busca que quienes circulen por la zona puedan encontrar en el libro una opción de regalo para Navidad, al tiempo que se promueve la producción cultural entrerriana.

La calle de los libros forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de ciclos, encuentros y eventos que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia, abarcando distintas disciplinas artísticas y culturales.

