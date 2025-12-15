Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán desde las 18 en el estadio Único de San Nicolás para disputar el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional.

15 de diciembre 2025 · 18:56hs
El fútbol argentino tendrá este sábado una nueva final que promete emociones fuertes. Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán desde las 18 en el estadio Único de San Nicolás para disputar el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), certamen que reúne a los campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura. El encuentro se jugará en escenario neutral y contará con la transmisión de TNT Sports y ESPN Premium.

La confirmación oficial llegó este lunes a través de un comunicado publicado por la LPF en su sitio web, donde se detallaron tanto la sede como el horario del partido decisivo que cerrará la temporada del fútbol de Primera División.

Dos caminos distintos hacia la final

Platense se ganó su lugar en esta definición tras consagrarse campeón del Torneo Apertura. El “Calamar” alcanzó un hito histórico al imponerse por 1 a 0 ante Huracán en la final disputada en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Con una actuación sólida y eficaz, el equipo logró uno de los títulos más importantes de su historia, coronando un semestre memorable.

Estudiantes, por su parte, accedió al Trofeo de Campeones luego de conquistar el Torneo Clausura en una final vibrante frente a Racing Club. El encuentro, también disputado en Santiago del Estero, terminó igualado 1 a 1 tras 120 minutos de juego y se resolvió desde el punto del penal, donde el “Pincha” mostró mayor efectividad y temple para quedarse con el título.

Sede neutral y criterios reglamentarios

En su comunicado, la Liga Profesional explicó los motivos de la elección de la sede y la condición de local a efectos organizativos. Según se detalla, la localía en estadio neutral se establece conforme al punto 20.3 del Reglamento de Torneos LPF, que determina que el equipo considerado local será aquel que haya finalizado mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones, de acuerdo con el artículo 24 del mismo reglamento.

El estadio Único de San Nicolás, que en los últimos años se ha consolidado como una plaza habitual para partidos definitorios, volverá a ser escenario de una final de alto voltaje, con ambas parcialidades y un marco que se espera multitudinario.

Un formato sin margen de error

Al igual que en las finales recientes, el Trofeo de Campeones no admite empates. En caso de que el partido finalice igualado tras los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la paridad persiste, el campeón se definirá mediante una serie de tiros desde el punto del penal.

Este formato añade un condimento extra a un duelo que ya de por sí promete intensidad, nerviosismo y momentos decisivos, donde la concentración y la fortaleza mental pueden resultar tan determinantes como el juego colectivo.

Un título en juego para Estudiantes y Platense

Para Estudiantes, el Trofeo de Campeones representa la posibilidad de cerrar el año con un nuevo trofeo y reafirmar su protagonismo en el ámbito local. Para Platense, en cambio, significa la chance de seguir haciendo historia grande, sumar un nuevo título y confirmar que su consagración en el Apertura no fue casualidad.

Este sábado, en San Nicolás, el fútbol argentino tendrá su gran cierre de temporada. Dos equipos con realidades distintas, pero con la misma ilusión, saldrán al campo de juego en busca de un título que puede marcar un antes y un después en sus historias.

