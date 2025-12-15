Paraná: volvieron a atacar un colectivo urbano de la nueva concesión

Ocurrió en calle Salellas de Paraná, cuando la unidad de la Línea F-1 se dirigía a cabecera. El colectivo de San José sufrió la rotura de una ventanilla

Otro colectivo urbano de la nueva concesión de San José UTE, en Paraná, fue atacado este lunes a primera hora. El hecho se registró a las 5.30 de la mañana en inmediaciones de Salellas y Almafuerte.

Es el tercer colectivo de la nueva concesión de transporte urbano, cuya concesión fue otorgada a la UTE liderada por la empresa San José SA. Los otros dos colectivos fueron atacados la semana pasada. La denuncia fue radicada en Comisaría 12°.

En esta oportunidad, fue atacado el interno N° 18 de la Línea F. También producto de un objeto contundente, le provocaron la rotura de uno de los vidrios de las ventanillas laterales del lado derecho del móvil.

El primer hecho tuvo lugar ocurrió el lunes pasado en la cabecera de la Línea D, en Lola Mora y Quinquela Martín. Luego, hubo un hecho fortuito en una de las cabeceras de Ameghino y Florencio Sánchez, en San Agustín.