Uno Entre Rios | Ovación | Santiago Montiel

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

Santiago Montiel ganó el Premio Puskás 2025 por su espectacular gol de chilena contra Independiente Rivadavia, en el Torneo Apertura con Independiente.

16 de diciembre 2025 · 11:32hs
El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás.

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás.

Santiago Montiel hizo historia este martes al convertirse en el tercer futbolista argentino en ganar el prestigioso Premio Puskás, que reconoce al mejor gol del año y se otorga durante la gala de los FIFA The Best.

El delantero de Independiente fue galardonado por su increíble gol frente a Independiente Rivadavia de Mendoza (1-0), en un partido disputado el domingo 11 de mayo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por el Torneo Apertura.

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados.

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

Jorge Almirón fue entrenador de Boca en su último paso por el país.

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

LEER MÁS: El Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best

La chilena de Montiel que conquistó el Premio Puskás

Embed

En ese encuentro, Montiel aprovechó un despeje tras un tiro de esquina cerca del área. Con el arco a su espalda, el atacante no dudó y ejecutó una espectacular chilena que terminó en el gol que definió el triunfo de su equipo. Un tanto digno de ser recordado por su dificultad y ejecución impecable.

De esta manera, Montiel se une a una selecta lista de jugadores argentinos que han logrado este reconocimiento, sumándose a Erik Lamela, quien lo ganó en 2021 con Tottenham Hotspur, y Alejandro Garnacho, que se lo adjudicó el año pasado con Manchester United.

Santiago Montiel Premio Puskás Independiente
Noticias relacionadas
Estudiantes y Platense jugarán en San Nicolás.

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Los chicos Talleres ganaron en Primera.

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede.

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol.

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Ver comentarios

Lo último

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Multinacional confirmó que se va del país

Multinacional confirmó que se va del país

Ultimo Momento
Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Multinacional confirmó que se va del país

Multinacional confirmó que se va del país

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Inocencia Fiscal: el oficialismo busca dictaminar este martes y votar el proyecto el miércoles

Inocencia Fiscal: el oficialismo busca dictaminar este martes y votar el proyecto el miércoles

Policiales
Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Ovación
El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

La provincia
Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Abel Antivero pidió creatividad al gobierno para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones

Abel Antivero pidió creatividad al gobierno para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Nos salvamos de milagro: José Luis Walser habló del accidente en Brasil

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

Dejanos tu comentario