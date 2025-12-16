El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás.

Santiago Montiel ganó el Premio Puskás 2025 por su espectacular gol de chilena contra Independiente Rivadavia, en el Torneo Apertura con Independiente.

Santiago Montiel hizo historia este martes al convertirse en el tercer futbolista argentino en ganar el prestigioso Premio Puskás , que reconoce al mejor gol del año y se otorga durante la gala de los FIFA The Best.

El delantero de Independiente fue galardonado por su increíble gol frente a Independiente Rivadavia de Mendoza (1-0), en un partido disputado el domingo 11 de mayo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por el Torneo Apertura.

La chilena de Montiel que conquistó el Premio Puskás

En ese encuentro, Montiel aprovechó un despeje tras un tiro de esquina cerca del área. Con el arco a su espalda, el atacante no dudó y ejecutó una espectacular chilena que terminó en el gol que definió el triunfo de su equipo. Un tanto digno de ser recordado por su dificultad y ejecución impecable.

De esta manera, Montiel se une a una selecta lista de jugadores argentinos que han logrado este reconocimiento, sumándose a Erik Lamela, quien lo ganó en 2021 con Tottenham Hotspur, y Alejandro Garnacho, que se lo adjudicó el año pasado con Manchester United.