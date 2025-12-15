Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

El sopresivo éxodo de Holan generó una búsqueda en el Canalla, la cual llegó a su fin tras casi una semana donde fueron mencionados candidatos como Eduardo Coudet, Ramón Díaz y Gabriel Milito. Finalmente en Arroyito se decantaron por el exBoca y Lanús, que llegó a un acuerdo y estará al frente de la Academia Rosarina hasta diciembre del inminente 2026 .

Almirón viene de Chile

La última experiencia de Almirón como entrenador fue en Colo-Colo, club al cual comandó entre enero de 2024 y agosto del 2025. Un periplo en Santiago donde logró dos títulos, al quedarse con la Liga de Primera 2024 y la Supercopa de Chile posterior, dando un paso al costado luego de una dolorosa goleada como local por 4-1 frente a Universidad Católica que lo dejó octavo fuera de toda zona de copas en el certamen local. Una durísima derrota tras quedarse afuera de la Copa Libertadores en su fase de grupos, participación del Cacique condicionada por los incidentes ante Fortaleza, los cuales resultaron en la pérdida de puntos y tener que jugar sin público.