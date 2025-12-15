Uno Entre Rios | Ovación | Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Tras la inesperada salida de Ariel Holan y una extensa danza de nombres, Rosario Central confirmó al ex-Boca y Lanús como su mandamás.

15 de diciembre 2025 · 19:08hs
Jorge Almirón fue entrenador de Boca en su último paso por el país.

Jorge Almirón fue entrenador de Boca en su último paso por el país.

Jorge Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central, que tras quedarse con el Trofeo de Liga 2025 sufrió la salida de Ariel Holan en vísperas a su regreso a la Copa Libertadores.

La salida del otro DT en Rosario Central

El sopresivo éxodo de Holan generó una búsqueda en el Canalla, la cual llegó a su fin tras casi una semana donde fueron mencionados candidatos como Eduardo Coudet, Ramón Díaz y Gabriel Milito. Finalmente en Arroyito se decantaron por el exBoca y Lanús, que llegó a un acuerdo y estará al frente de la Academia Rosarina hasta diciembre del inminente 2026.

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central.

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Bajo la conducción técnica de Ariel Holan, a la Academia Rosarina le adjudicaron el título de Campeón de Liga.

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Almirón viene de Chile

La última experiencia de Almirón como entrenador fue en Colo-Colo, club al cual comandó entre enero de 2024 y agosto del 2025. Un periplo en Santiago donde logró dos títulos, al quedarse con la Liga de Primera 2024 y la Supercopa de Chile posterior, dando un paso al costado luego de una dolorosa goleada como local por 4-1 frente a Universidad Católica que lo dejó octavo fuera de toda zona de copas en el certamen local. Una durísima derrota tras quedarse afuera de la Copa Libertadores en su fase de grupos, participación del Cacique condicionada por los incidentes ante Fortaleza, los cuales resultaron en la pérdida de puntos y tener que jugar sin público.

Rosario Central Jorge Almirón Copa Libertadores Ariel Holan
Noticias relacionadas
Estudiantes y Platense jugarán en San Nicolás.

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Los chicos Talleres ganaron en Primera.

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede.

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol.

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Ver comentarios

Lo último

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Ultimo Momento
Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Nos salvamos de milagro: José Luis Walser habló del accidente en Brasil

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Policiales
Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Ovación
Talleres y CEF los mejores en Primera División

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

La provincia
Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Nos salvamos de milagro: José Luis Walser habló del accidente en Brasil

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

Vialidad Nacional sancionó a la ex concesionaria de la ruta 14

Vialidad Nacional sancionó a la ex concesionaria de la ruta 14

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Dejanos tu comentario