TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados.

El Torneo Regional del Litoral (TRL) anunció su nuevo formato para la temporada 2026 , con importantes cambios que buscan mayor competitividad y justicia deportiva. Tras dos años con el Top 9, la Primera División volverá a contar con 10 equipos, mientras que la Segunda División de ascenso pasará a 12 clubes con un innovador sistema de competencia en dos fases.

En la Primera División, los clubes confirmados para el Top 10 son: Jockey Club Rosario, Duendes, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima, Santa Fe Rugby, Old Resian, Paraná Rowing, CRAI, Jockey Club Venado Tuerto y Universitario de Rosario. El formato de competencia consistirá en una Fase Regular de dos rondas de todos contra todos, totalizando 18 fechas, seguida por playoff con semifinales (1º vs. 4º y 2º vs. 3º) y final, sumando un total de 20 fechas de alta intensidad. La agenda tentativa prevé que el torneo comience el sábado 14 o 21 de marzo, con las semifinales programadas para el sábado 7 de noviembre y la final para el sábado 14 de noviembre.

Torneo Regional del Litoral 2026: una temporada renovada con equipos y formato definidos

La Segunda División presenta los cambios más significativos. El ascenso pasa de 9 a 12 equipos, que serán: Tilcara, Los Caranchos, Alma Juniors, Provincial, CRAR, Logaritmo, Universitario de Santa Fe, Gimnasia de Pergamino, Pampas de Rufino, La Salle, Cha Roga y San Nicolás Rugby. La competencia se desarrollará en dos fases. La Primera Fase consistirá en un todos contra todos de 11 jornadas. En la Segunda Fase, los 12 equipos se dividirán en dos zonas de 6: la Copa de Oro y la Copa de Plata, jugando 5 fechas más.

Ambas copas tendrán playoff con semifinales (1º vs. 4º y 2º vs. 3º) y final. La Copa de Oro no solo consagrará al campeón, sino que también otorgará el ascenso directo a la Primera División para la temporada 2027. La dirigencia del TRL priorizó la visión de futuro, buscando que la divisional de ascenso sea competitiva de principio a fin. Se espera que los fixtures estén disponibles antes de fin de año, una vez que se ajuste el calendario del TRL al calendario nacional de la UAR.