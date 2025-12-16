Uno Entre Rios | La Provincia | Consejo General de Educación

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

El nuevo presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, mantuvo un encuentro de trabajo con la presidente saliente, Alicia Fregonese

16 de diciembre 2025 · 12:05hs
El nuevo presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, mantuvo un encuentro de trabajo con la presidente saliente Alicia Fregonese. La reunión permitió comenzar a ordenar el traspaso de gestión, compartir el estado de las políticas educativas en marcha y proyectar una agenda de trabajo que combine la continuidad de las líneas que dieron resultados durante los dos últimos años del gobierno provincial encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, con una nueva etapa orientada al fortalecimiento y mejora del sistema educativo entrerriano.

Diálogo y consenso

En ese marco, Cuenca valoró el trabajo desarrollado por Fregonese y destacó la decisión política del gobernador de ubicar a la educación como una prioridad central de la gestión. "Venimos de dos años de una gestión que impulsó políticas educativas muy fuertes, con una clara decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de poner a la educación en el centro de la escena. Muchas de esas líneas se van a sostener y profundizar, y en otras vamos a trabajar intensamente para generar el cambio que se crea necesario, siempre con el objetivo de mejorar la calidad educativa en la provincia. Nuestra guía es el diálogo, el consenso y la responsabilidad".

Los docentes eligen este jueves a sus representantes en el CGE

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas.

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

En ese sentido, el nuevo titular del CGE remarcó que asume la conducción del organismo "con un compromiso profundo con cada estudiante, cada docente y cada familia entrerriana", y expresó su reconocimiento "al trabajo incansable de las y los trabajadores de la educación. Su esfuerzo cotidiano sostiene el derecho a aprender de miles de gurises".

Asimismo, Cuenca señaló que la relación con los sindicatos docentes será un eje central de su gestión. "Nuestra gestión tendrá una agenda de trabajo fuerte y conjunta, con diálogo genuino, permanente y transparente. Vamos a sostener y profundizar un vínculo cercano con los sindicatos docentes".

Diputada nacional

Por su parte, Fregonese, quien asumió el pasado 10 de diciembre como diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, subrayó la importancia de la articulación entre la gestión provincial y el trabajo legislativo a nivel nacional. "Desde el Congreso de la Nación voy a seguir acompañando y gestionando todo lo que sea necesario para la educación entrerriana. El trabajo articulado con el CGE será clave para defender los intereses de la provincia y fortalecer las políticas educativas que ya están en marcha".

Finalmente, ambos coincidieron en la importancia de una transición ordenada y del trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado, entendiendo a la educación como una política pública estratégica para el desarrollo de Entre Ríos.

