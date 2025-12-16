Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026 Este martes se realizó la presentación oficial de una nueva edición del Festival Nacional del Chamamé, que se desarrollará del 31 de enero al 8 de febrero de 2026 Por Fernanda Rivero 16 de diciembre 2025 · 14:30hs

FERNANDA RIVERO / UNO Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026 FERNANDA RIVERO / UNO Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026 FERNANDA RIVERO / UNO Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Este martes se realizó la presentación oficial del Festival Nacional del Chamamé 2026, que se desarrollará del 31 de enero al 8 de febrero en Federal. La actividad contó con la cobertura UNO y reunió a autoridades, gestores culturales y referentes del sector.

Festival Nacional del Chamamé1 FERNANDA RIVERO / UNO Festival Nacional del Chamamé 2026 Durante el encuentro se confirmó el calendario de una nueva edición del festival, uno de los eventos culturales más importantes del Litoral, que convoca cada verano a músicos, bailarines y público de distintos puntos del país.

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión La calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sábado en Paraná

Festival Nacional del Chamamé2 FERNANDA RIVERO / UNO En la presentación estuvo presente el secretario de Cultura, Julián Stoppello, quien acompañó el anuncio y destacó la continuidad del festival como una política cultural sostenida, con impacto en la identidad regional y en el movimiento turístico y económico que genera en la ciudad. Festival Nacional del Chamamé PRESENTACIÓN LEER MÁS: Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión