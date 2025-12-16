Uno Entre Rios | Escenario | Festival Nacional del Chamamé

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Este martes se realizó la presentación oficial de una nueva edición del Festival Nacional del Chamamé, que se desarrollará del 31 de enero al 8 de febrero de 2026

16 de diciembre 2025 · 14:30hs
Este martes se realizó la presentación oficial del Festival Nacional del Chamamé 2026, que se desarrollará del 31 de enero al 8 de febrero en Federal. La actividad contó con la cobertura UNO y reunió a autoridades, gestores culturales y referentes del sector.

Durante el encuentro se confirmó el calendario de una nueva edición del festival, uno de los eventos culturales más importantes del Litoral, que convoca cada verano a músicos, bailarines y público de distintos puntos del país.

En la presentación estuvo presente el secretario de Cultura, Julián Stoppello, quien acompañó el anuncio y destacó la continuidad del festival como una política cultural sostenida, con impacto en la identidad regional y en el movimiento turístico y económico que genera en la ciudad.

