Concordia: un funcionario de gendarmería fue denunciado por amenazas

Allanaron el departamento de personal de gendarmería por una supuesta amenaza de arma de fuego en Concordia.

Personal de la Comisaría Décima de Concordia concretó un allanamiento en un domicilio calle Güemes, entre Sarmiento y 25 de Mayo, en el marco de una causa en la que se investiga una presunta amenaza con un arma de fuego. El procedimiento fue ordenado por el juez de Garantías, Ives Bastián y se llevó adelante en un departamento donde reside un funcionario de Gendarmería Nacional.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Décima, el denunciante manifestó que se encontraba en la esquina de Lucas González y Coldaroli, comprando bebidas, cuando llegó un vehículo Chevrolet de color azul.

Según su relato, del vehículo descendió un hombre que le exhibió un arma de fuego y lo habría amenazado, manifestándole además que tenía estupefacientes para la venta. Como nadie habría comprado, el hombre volvió a subir al vehículo y se retiró del lugar.

El procedimiento de la policía de Concordia

A partir de la denuncia, el personal de la Comisaría Décima a cargo de su jefe, David Vega y su flamante segundo jefe, Kevin Barboza, comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona y a seguir el recorrido del vehículo señalado. El trabajo investigativo permitió identificar al presunto autor de la amenaza y solicitar la correspondiente orden de allanamiento.

Durante el procedimiento realizado en la vivienda de calle Güemes, la Policía secuestró el arma reglamentaria calibre 9 milímetros del funcionario de Gendarmería, junto con municiones del mismo calibre.

Además, fueron incautados dos rifles de aire comprimido y 14 balines, todo bajo directivas de la fiscal en turno, Natalia Conti.