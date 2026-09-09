Personal de la Comisaría Décima de Concordia concretó un allanamiento en un domicilio calle Güemes, entre Sarmiento y 25 de Mayo, en el marco de una causa en la que se investiga una presunta amenaza con un arma de fuego. El procedimiento fue ordenado por el juez de Garantías, Ives Bastián y se llevó adelante en un departamento donde reside un funcionario de Gendarmería Nacional.
Concordia: un funcionario de gendarmería fue denunciado por amenazas
Allanaron el departamento de personal de gendarmería por una supuesta amenaza de arma de fuego en Concordia.
LEER MÁS: Concordia: cinco personas detenidas tras allanamiento por narcomenudeo
De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Décima, el denunciante manifestó que se encontraba en la esquina de Lucas González y Coldaroli, comprando bebidas, cuando llegó un vehículo Chevrolet de color azul.
Según su relato, del vehículo descendió un hombre que le exhibió un arma de fuego y lo habría amenazado, manifestándole además que tenía estupefacientes para la venta. Como nadie habría comprado, el hombre volvió a subir al vehículo y se retiró del lugar.
El procedimiento de la policía de Concordia
A partir de la denuncia, el personal de la Comisaría Décima a cargo de su jefe, David Vega y su flamante segundo jefe, Kevin Barboza, comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona y a seguir el recorrido del vehículo señalado. El trabajo investigativo permitió identificar al presunto autor de la amenaza y solicitar la correspondiente orden de allanamiento.
Durante el procedimiento realizado en la vivienda de calle Güemes, la Policía secuestró el arma reglamentaria calibre 9 milímetros del funcionario de Gendarmería, junto con municiones del mismo calibre.
Además, fueron incautados dos rifles de aire comprimido y 14 balines, todo bajo directivas de la fiscal en turno, Natalia Conti.