Concordia: cinco personas detenidas tras allanamiento por narcomenudeo

El personal de la División Antidrogas Concordia, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico y coordinada por el Departamento Federal de Investigaciones, llevó adelante un operativo en el marco de una causa por narcomenudeo en el cual se detuvo a cinco personas.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado en calle Navarro y Pirovano, luego de una investigación que incluyó tareas de campo, análisis de información y trabajo de inteligencia criminal.

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Las tareas realizadas por los investigadores permitieron reunir elementos que fueron puestos en conocimiento de la Justicia y que derivaron en la autorización de un allanamiento, bajo la intervención del fiscal Fabio Zabaleta.

Procedimiento de Policía Federal

Durante el operativo, el personal secuestró cocaína fraccionada y acondicionada para su presunta comercialización, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares que serían de interés para la investigación. Como resultado del procedimiento, cinco personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la justicia.