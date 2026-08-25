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Concordia: cinco personas detenidas tras allanamiento por narcomenudeo

Personal de Policía Federal de Concordia detuvo a cinco personas tras allanamiento por narcomenudeo. Secuestraron cocaína fraccionada.

25 de agosto 2026 · 18:05hs
El personal policial secuestró cocaína fraccionada y acondicionada para su presunta comercialización.

El personal policial secuestró cocaína fraccionada y acondicionada para su presunta comercialización.

El personal de la División Antidrogas Concordia, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico y coordinada por el Departamento Federal de Investigaciones, llevó adelante un operativo en el marco de una causa por narcomenudeo en el cual se detuvo a cinco personas.

LEER MÁS: Cuatro detenidos tras seis allanamientos por narcomenudeo en Strobel

Allanamiento de Policía Federal.

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El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado en calle Navarro y Pirovano, luego de una investigación que incluyó tareas de campo, análisis de información y trabajo de inteligencia criminal.

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Las tareas realizadas por los investigadores permitieron reunir elementos que fueron puestos en conocimiento de la Justicia y que derivaron en la autorización de un allanamiento, bajo la intervención del fiscal Fabio Zabaleta.

Procedimiento de Policía Federal

Durante el operativo, el personal secuestró cocaína fraccionada y acondicionada para su presunta comercialización, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares que serían de interés para la investigación. Como resultado del procedimiento, cinco personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la justicia.

Concordia Narcomenudeo Policía federal Allanamiento
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