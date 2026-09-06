Concordia: investigan el uso de cocaína como pago a cosecheros

La investigación surgió en un operativo en ruta 14, en Concordia, en que fue requisado el vehículo que transportaba a cosecheros.

La investigación surgió en un operativo en ruta 14, en Concordia, en que fue requisado el vehículo que transportaba a cosecheros. La cocaína sería un pago en especie.

Dos personas vinculadas al transporte de trabajadores rurales quedaron bajo la sospecha de utilizar cocaína como forma de pago por sus labores. El operativo, realizado por la Policía Federal en la Ruta Nacional 14 , permitió la incautación de decenas de envoltorios de droga, dinero en efectivo y dispositivos móviles.

La investigación judicial sugiere que los sospechosos distribuían estas sustancias ilícitas entre los cosecheros de cítricos trasladados desde Concordia. Además de la requisa del autobús de transporte, se allanó una vivienda relacionada con los implicados donde se hallaron más estupefacientes .

Actualmente, la Justicia Federal busca determinar el alcance total de esta red y confirmar si existía una compensación económica en especie mediante narcóticos.

El hecho

La Policía Federal detuvo a dos transportistas tras un operativo en la Ruta Nacional 14. La principal hipótesis apunta a una alarmante modalidad de retribución laboral utilizando estupefacientes.

Una investigación criminal liderada por la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, puso al descubierto una presunta maniobra delictiva en la región: la distribución y utilización de cocaína como método de pago para trabajadores de la cosecha de cítricos.

La causa tiene como principales imputados a M.S.S. y S.A.N., dos personas que se dedicaban al traslado de los cosecheros desde la ciudad de Concordia hacia diferentes establecimientos rurales de la zona. Ambos fueron interceptados y detenidos durante la mañana del viernes 4 de septiembre.

La hipótesis judicial: drogas a cambio de trabajo

El foco central de la pesquisa, dirigida por el fiscal federal Dr. Bernhardt, consiste en determinar si los acusados estructuraron un sistema para proveer estupefacientes a los obreros rurales en carácter de remuneración. De acuerdo con la hipótesis que sostiene la fiscalía, la cocaína era distribuida entre los cosecheros para ser utilizada concretamente como una forma de "pago en especie" por las tareas que estos realizaban en las quintas citrícolas.

Con el avance del expediente, las autoridades buscan esclarece el alcance de esta modalidad y la cantidad de trabajadores afectados; si esta maniobra de distribución estaba directamente ligada a la logística de transporte hacia los campos; si existen otros involucrados o si hay complicidad de terceros en los establecimientos de destino y las responsabilidades penales correspondientes tanto por la tenencia y presunta comercialización de la droga como por las circunstancias en las que los cosecheros recibían la sustancia.

Intervenciones telefónicas y testimonios clave

Para consolidar esta línea de investigación, los efectivos de la Policía Federal realizaron diversas tareas de campo y llevaron a cabo intervenciones telefónicas que habían sido previamente ordenadas por la justicia. A estas pruebas tecnológicas se sumaron varios testimonios incorporados al expediente, los cuales aportaron detalles coincidentes con la hipótesis del pago con estupefacientes y permitieron profundizar las sospechas.

Con este cúmulo de evidencias, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas urgentes a la jueza federal de Concordia, la Dra. Ramponi, quien autorizó la requisa del colectivo de traslado y el allanamiento del domicilio de los investigados.

El operativo en la Ruta 14 y los secuestros

El procedimiento de interceptación se concretó sobre la Ruta Nacional 14 durante la mañana del viernes. Al inspeccionar el colectivo en el que se trasladaba a los cosecheros, la Policía Federal halló 45 envoltorios que contenían una sustancia compatible con cocaína, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En paralelo, se ejecutó un allanamiento en la vivienda vinculada a M.S.S. y S.A.N.. Allí, el personal policial secuestró otros 15 envoltorios con cocaína, otra importante suma de dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos de almacenamiento.

Situación procesal de los detenidos

Tanto M.S.S. como S.A.N. permanecen detenidos a disposición de la Justicia Federal. Ambos fueron convocados por la jueza Ramponi para prestar declaración indagatoria en el marco del proceso judicial, donde se definirán sus situaciones procesales.