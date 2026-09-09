Ningún apostador acertó los números de los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en el sorteo de este miércoles. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 16 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $24.370.591,50.
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles quedaron vacantes. En tanto que en el Siempre Sale hubo 16 ganadores, ninguno de Entre Ríos.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el domingo habrá en juego 14.450 millones de pesos.
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En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 19-22-10-29-36-43. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $2.120.249.225.
En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron el 45-03-28-32-24-10. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y se acumulan para el próximo sorteo un total de $2.479.827.697.
Mientras que en La Revancha aparecieron estos números: 20-24-00-08-23-32. El pozo también quedó vacante y el domingo se pondrán en juego un total de $7.486.366.464.
Por último, en el Siempre Sale, aparecieron el 41-30-09-01-35-21. Aquí hubo 16 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $24.370.591,50. No hubo entrerrianos favorecidos.