Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles quedaron vacantes. En tanto que en el Siempre Sale hubo 16 ganadores, ninguno de Entre Ríos.

Los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles quedaron vacantes.

Ningún apostador acertó los números de los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en el sorteo de este miércoles. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 16 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $24.370.591,50.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el domingo habrá en juego 14.450 millones de pesos.

Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este miércoles

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 19-22-10-29-36-43. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $2.120.249.225.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron el 45-03-28-32-24-10. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y se acumulan para el próximo sorteo un total de $2.479.827.697.

Mientras que en La Revancha aparecieron estos números: 20-24-00-08-23-32. El pozo también quedó vacante y el domingo se pondrán en juego un total de $7.486.366.464.

Por último, en el Siempre Sale, aparecieron el 41-30-09-01-35-21. Aquí hubo 16 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $24.370.591,50. No hubo entrerrianos favorecidos.