Concordia: Para el fiscal los policías que abatieron a los "tira tiros" actuaron en forma correcta

El fiscal que trabaja en la causa, Darío Mautone informó a UNO que "hasta el momento no hay nada que cambie la tesis que el personal policial actuó ajustado a Derecho, correctamente defendiendo a las familias que se encontraban reclamando el jueves pasado".

El fiscal detalló que se hicieron todas las pericias necesarias partiendo de la base que se está frente a dos personas asesinadas. "Lo que hay que ver es que si el accionar policial estuvo dentro de sus funciones de seguridad ".

"Tenemos la teoría del delito que busca conocer si el desempeño de los policías fue antijurídico, y hasta el momento nada indica eso, ya que los testigos, como los elementos recolectados hasta el momento, hablan de una correcta intervención", referenció.





Hizo saber que "en la autopsia se conoció que las personas abatidas recibieron un tiro cada uno por parte de armas de grueso calibre que se condicen con las de los policías".





"Además la prueba de dermotest demostró que los policías dispararon, como también las dos personas muertas que tenían restos de parafina en sus manos", resaltó.





En esa línea tomó muy en cuenta "el testimonio de los vecinos que estaban en el corte y que según ellos, fueron atacados por los dos hombres que llegaron en un auto. Por lo tanto en esa circunstancias es que actuaron para defender a los manifestantes quienes en todo momento avalaron el buen comportamiento de los dos policías".





"Fueron muy claros los testigos, que estaban muy conformes por el accionar policial que los defendieron de un ataque por parte de las personas que luego murieron, al tiempo que los uniformados les gritaron que tiraran las armas porque de lo contrario deberían actuar", resaltó más adelante.





Otro punto que no se va a poder aclarar es si las personas que murieron, cuándo fueron a increpar a los manifestantes, lo hicieron "mandados" por alguien o en su posición de intentar "manejar" el barrio. "No encontramos celulares ni en el auto, ni en las prendas de las personas abatidas, por lo que hasta el momento no tenemos otra información", resaltó.













En ese marco, agregó que los uniformados que abatieron a "Gabo" Fernández y Zenón Moreyra "siguen a disposición de la Justicia ", pero sin sin necesidad de convocarlos para alguna tarea".