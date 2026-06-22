Mariano Werner disconforme en comparación con los Chevrolet

Tras la fecha de Rafaela, Mariano Werner se refirió a la diferencia reglamentaria con Chevrolet. “Veo que estamos relegados”, expresó.

No fue un buen paso de Mariano Werner por Rafaela, donde el Turismo Carretera cumplió con su séptima fecha de la temporada y que llegó a la bandera a cuadros en el 21° lugar.

Si bien fue casi general el comentario entre usuarios de distintas marcas que Chevrolet estaba un escalón por encima en el velocísimo circuito de Rafaela, dos referentes y ganadores con Ford como Germán Todino y Mariano Werner pusieron el ojo en la performance de su marca en relación al resto.

“En este circuito, veo que estamos relegados. Es la primera vez que venimos a Rafaela con una diferencia de cilindrada a favor de Chevrolet y los Cherokee”, señaló el paranaense en Campeones. Y si los pilotos de Mustang ya se sentían en inferioridad de condiciones con respecto a los Camaro, Werner sumó el siempre polémico lastre como un agravante en su pérdida de competitividad. “Después de lo de Termas, no ha sido sencillo. Con 25 kilos, se pierden dos o tres décimas”, expresó.

¿Habrá algún cambio del reglamento para Ford?

¿Amerita esta diferencia una revisión del reglamento técnico? Si bien Rafaela es un trazado muy particular, Werner habló de posibles modificaciones: “Ha habido cambios y para eso está abierto el reglamento. También hay marcas que estuvieron relegados y necesitaron variantes, entiendo que puede haber cambios en el corto plazo”.

Luego de la carrera, el entrerriano le envió un mensaje a sus seguidores: “Fin de semana complicado, acompañado de los mejores”. En las fotos del posteo se lo puede ver junto a sus hijos y también rodeado de sus fanáticos, a quienes siempre atiende de la mejor manera. También aprovechó para mandarle un saludo a todos los padres en su día.

El de Paraná marcha 11° en el campeonato con 149,5 puntos, aunque apenas siete unidades los separan del 13° lugar que hoy ocupa Josito Di Palma. Werner ya cuenta con la victoria necesaria para aspirar al título y ahora buscará asegurar su lugar en la Copa de Oro.

La próxima cita del TC será en Posadas, el fin de semana del 12 de julio.