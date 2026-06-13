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Programa de la justicia en territorio llegó a 30 localidades entrerrianas

La jornada movilizó a funcionarios judiciales, quienes brindaron atención en escuelas, centros comunitarios, comunas, centros de salud y otros espacios públicos.

13 de junio 2026 · 17:38hs
Programa de la justicia en territorio llegó a 30 localidades entrerrianas

Con una amplia participación ciudadana y la adhesión de 30 localidades distribuidas en los 17 departamentos de Entre Ríos, se desarrolló el viernes una nueva edición especial, provincial y simultánea, del programa “La Justicia va a los Barrios”.

La iniciativa del Poder Judicial está destinada a acercar servicios, información y asesoramiento a las comunidades, especialmente a aquellas personas que encuentran dificultades para acceder a las sedes judiciales de sus localidades.

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La décima Jornada Provincial de Atención Simultánea movilizó a juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores, juezas y jueces de Paz, profesionales de equipos interdisciplinarios e integrantes de distintos organismos judiciales y estatales, quienes brindaron atención directa en escuelas, centros comunitarios, comunas, centros de salud y otros espacios públicos distribuidos en toda la provincia.

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Así, por espacio de varias horas de la mañana, vecinas y vecinos realizaron consultas, recibieron orientación jurídica y efectuaron diversos trámites vinculados con cuestiones de familia, cuota alimentaria, regímenes de comunicación, violencia de género, denuncias penales, certificaciones, declaraciones juradas y gestiones ante organismos públicos.

Equipos técnicos

También participaron equipos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Instituto Provincial de Discapacidad (IproDi) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), según la organización prevista en cada jurisdicción.

La concurrencia registrada en los distintos puntos de atención ratificó el valor de una política pública orientada a eliminar barreras de acceso, fortalecer la presencia territorial del Poder Judicial y promover una justicia más cercana, accesible y comprometida con las necesidades de la comunidad.

Justicia barrios localidades
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